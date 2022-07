Globo avança em negociação para exibir Carnaval de SP a todo o Brasil em 2023

Nos próximos dias, emissora deverá assinar com a Liga a renovação dos direitos de transmissão

A Globo está em negociação avançada com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo para a renovação, por mais um ano, dos direitos de exibição do Carnaval paulistano.

Em 2023, a proposta da emissora é que os dois dias de desfile do Grupo Especial das escolas de São Paulo sejam transmitidos para todo o Brasil, incluindo o Rio de Janeiro. É um desejo antigo dos dirigentes paulistanos que o Carnaval da cidade possa ter uma exibição nacional, já que nos últimos anos a Globo costumava transmitir para os cariocas as apresentações do Grupo de Acesso.

O contrato está passando pelos setores jurídicos da emissora e da Liga e deve ser assinado nos próximos dias.

No ano que vem, os desfiles de SP serão realizados nos dias 17 (sexta) e 18 (sábado) de fevereiro. Já no domingo (19) e na segunda (20) vão ocorrer as apresentações das escolas cariocas, que também terão exibição para todo o Brasil pela Globo.

Com as saídas de Chico Pinheiro e Michelle Barros da emissora, ainda não há uma definição de quem serão os apresentadores do Carnaval de São Paulo em 2023.