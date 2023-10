Globo abre inscrições para novo reality de confinamento musical

O programa deve começar no segundo semestre de 2024. As provas características do Big Brother também estarão presentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Globo divulgou nesta sexta-feira (27) a abertura das inscrições para o novo reality musical. Após anunciar o fim do The Voice, a emissora divulgou que o novo programa impulsionará um cantor em fase inicial de carreira a se lançar no mercado com um grande hit.

Os cantores ficarão confinados 24 horas por dia, assim como no BBB, e a transmissão será ao vivo. O programa deve começar no segundo semestre de 2024. As provas características do Big Brother também estarão presentes.

“Há elementos técnicos de colaboração com os artistas para que eles evoluam enquanto participam do reality, combinado com provas que demandam não só habilidade, mas sorte também”, destaca Boninho, diretor. O formato também terá desdobramentos no Multishow, Gshow e transmissão 24 horas no Globoplay. As inscrições podem ser feitas no site da emissora.