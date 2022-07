‘Glee brasileiro’ da Globo terá releituras de músicas de Gilberto Gil e Legião Urbana

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

A série “Musa Música”, que está sendo produzida para o Globoplay e para o canal Gloob, terá cerca de 80 releituras de grandes sucessos nacionais, além de canções originais.

Apelidada nos bastidores de “Glee brasileiro” -em uma referência ao seriado americano de Ryan Murphy-, “Musa Música” é o primeiro musical criado e desenvolvido nos Estúdios Globo.

“Pais e Filhos”, clássico da banda Legião Urbana, será uma das regravações. A música ganhará nova interpretação na voz da atriz e cantora Malu Rodrigues, que dará vida à professora Iza na trama.

“Palco”, de Gilberto Gil, e “O Sol”, hit com Vitor Kley, são outras canções que vão aparecer na história.

A produção, escrita por Rosane Svartman (autora da novela “Totalmente Demais”), terá duas versões: uma que será exibida no Globoplay, com previsão de estreia para 2023, e uma outra versão, adaptada para o público infantil, que vai ao ar no canal Gloob.

As gravações de “Musa Música” foram encerradas no último dia 1º.

Na história, a jovem Vic (Cecilia Chancez) quer transformar o bairro onde mora por meio da arte. Ela vai contar com a ajuda da amiga Luara (vivida pela ex-The Voice Kids Tabatha Almeida) e de Euterpe (Bel Lima), musa da música na mitologia grega.

“A música e a dança funcionam como ferramentas da narrativa, e os clipes inseridos e protagonizados pelos personagens integram momentos específicos de cada um na trama”, afirma o diretor artístico Marcus Figueiredo. “Teremos cerca de 80 releituras de músicas nacionais em uma diversidade de gênero, que vai do clássico ao rock, passando pela bossa nova, samba, pop, funk, entre outros”, acrescenta ele.

Nicolas Prattes, João Guilherme, Pedro Guilherme Rodrigues, Dan Ferreira, Cris Vianna, Leticia Isnard e outros artistas estão no elenco da série.

“Estamos lançando jovens atores, mas também trouxemos nomes consagrados do teatro. É um elenco muito diverso num musical genuinamente brasileiro”, diz o diretor de gênero José Luis Villamarim.