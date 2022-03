Gkay rebate críticas de que teria mostrado conta de R$ 3.000 por ostentação

De acordo o relato publicado nos stories do Instagram neste sábado (12), já não é a primeira vez que isso acontece

Para a influenciadora Gkay, o final de semana não começou bem e a razão apontada por ela é a falta de energia de sua casa durante toda a madrugada.

De acordo o relato publicado nos stories do Instagram neste sábado (12), já não é a primeira vez que isso acontece. “Alguém conhece empresa de energia solar? Me ajude aí, que eu vou botar aqui agora”, falou. “Nem dormir eu posso mais.”

Nas reclamações, a influenciadora marcou a Enel de São Paulo, criticando a falta de resolução dos problemas. E seu depoimento aos 19 milhões de seguidores incentivou que outras pessoas falassem sobre suas experiências.

“Nem que eu fale aqui todo o dia, vou ser a voz do povo sim. Isso atrapalha demais”, afirmou. “Minha geladeira ficou podre e a sorte é que eu sou uma pessoa que tem dinheiro para repor as coisas e gente que não tem? E gente que trabalha com isso?”

Diante disso, a influenciadora resolveu mostrar a conta da energia deste mês. “Minha gente, R$ 2.796,10 de energia”, disse. “Alguém tem que falar e eu vou falar em nome dos meus seguidores.”

No entanto, parece que a medida não agradou algumas pessoas, que acusaram a influenciadora de estar ostentando o valor da conta. Algumas horas depois do desabafo, Gkay voltou a falar sobre o assunto, explicando o motivo de ter mostrado a conta: “É um absurdo pagar uma conta de energia desse tanto e não ter a energia.”

“Qualquer dia vocês vão me procurar e não vão achar. Não tem quem aguente um negócio desse não, não falo mais nada. (…) porque para postar na internet você tem que ter três psicólogos de um lado e três psiquiatras de outro”, concluiu nos stories.