Giovanna Lancellotti quebra o punho durante férias na Europa

Viajando com o seu namorado, a atriz compartilhou com seus seguidores suas tentativas de praticar o snowboard

Giovanna Lancellotti estava em uma viagem de férias na Europa ao lado de seu namorado, Gabriel David, e apareceu em seu Instagram com o pulso enfaixado, deixando seus seguidores preocupados. Segundo a assessoria da atriz para a “Quem”, ela caiu enquanto estava esquiando nos Alpes Franceses.

“Ela escorregou no gelo e apoiou com a mão. Após alguns dias, quando ela já estava no Brasil, a dor aumentou e em visita ao médico foi confirmado que ela quebrou o punho. Por isso que ela está com esse gesso”, informou.

A atriz não se manifestou sobre a fratura ou até sobre o acidente. Ela apenas publicou um vídeo com as tentativas de esquiar.

Ao chegar em casa da viagem, ela apenas comentou como está a reforma de seu imóvel.

“Chegando em casa, depois deste primeiro mês de obra. Vai ficar tão linda a minha casa, gente, com a glória do Senhor. É uma mistura de vai dar certo com, ‘Ai meu Deus, por que eu inventei isso?’. Mas vai dar certo”, revelou a atriz.