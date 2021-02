Gina Carano é demitida de série ‘Mandalorian’ após comparar republicanos a judeus mortos

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A atriz Gina Carano, 38, que interpreta a personagem Cara Dune na série “The Mandalorian”, foi dispensada pela Lucasfilm após publicações polêmicas nas redes sociais. Em comunicado, a produtora afirma que a atriz não é mais funcionária da empresa e que “não há planos para que seja no futuro”.

“Suas postagens nas redes sociais denegrindo as pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas são repugnantes e inaceitáveis”, diz trecho do comunicado. The Hollywood Reporter diz que as postagens levaram a Lucasfilm a abandonar a ideia de dar a ela o papel de protagonista de uma série própria -. Havia a expectativa que a atriz atuasse em “Rangers of the New Republic”.

Em postagens recentes, Carano comparou o tratamento dado aos republicanos com a perseguição de judeus na Alemanha nazista alegando que o genocídio judeu não foi causado pelos nazistas, mas por “vizinhos”. As postagens foram feitas após políticos e partidários republicanos serem criticados por incentivarem a invasão ao Capitólio dos EUA em 2020.

“Como a história é editada, a maioria das pessoas hoje não percebe que, para se chegar ao ponto em que os nazistas conseguiam prender milhares de judeus facilmente, o governo fez com que seus próprios vizinhos os odiassem apenas por serem judeus. Como isso difere de odiar alguém apenas por suas visões políticas?”, escreveu a atriz.

Em outra publicação pelas redes sociais, em novembro de 2020, a atriz já chegou a ridicularizar o uso de máscaras para o controle da pandemia do novo coronavírus. Carano é eleitora do agora ex-presidente americano Donald Trump.

Disponível no Disney+, “The Mandalorian” segue os passos de um misterioso caçador de recompensas, interpretado pelo ator Pedro Pascal (“Game of Thrones”), que vaga pelos confins da galáxia em busca de trabalho como mercenário. Na primeira temporada, o personagem estabelece um vínculo improvisado com uma criatura adorável, apelidada de “Baby Yoda” pelos fãs da série e que virou fenômeno na internet.

As informações são da Folhapress