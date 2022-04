Gilberto Gil veste fardão da Academia Brasileira de Letras e lembra capa de disco

“A Academia precisa disso, especialmente depois desse momento maior de paralisação. Precisa ter agora um dinamismo. Eu ofereço isso, o que já me caracteriza. Não posso chegar à Academia sem ser quem eu sou, deixando de ser quem eu sou.”

O cantor Gilberto Gil tomará posse na Academia Brasileira de Letras na noite desta sexta-feira (8), em cerimônia que será realizada às 21h, com transmissão pelo YouTube da instituição. Mas, às vésperas de assumir a cadeira de número 20, o cantor já apareceu nas redes sociais em uma foto em que veste o icônico fardão da ABL. O registro é de sua filha, Flora Gil.

Automaticamente, fãs relembraram a imagem que está na cabeça de todos desde que Gil venceu a eleição, ainda em novembro do ano passado –de pince-nez, com olhar machadiano e zombeteiro, o artista baiano encenou uma estética rebelde para a lente do fotógrafo David Drew Zingg vestindo o mesmo fardão para a capa de seu álbum lançado em 1968.

O artista terá seu posto na Academia oficializado em cerimônia no Salão Nobre da instituição, após ter evado 21 dos 34 votos dos outros acadêmicos.

“Tenho uma passagem pelo mundo institucional da cultura, como secretário de Cultura de Salvador, ministro da Cultura do país”, lembrou o artista em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em novembro passado. “Uma obra que tem lá seus méritos, seus valores, e um certo dinamismo, uma capacidade empreendedora mínima”.

“A Academia precisa disso, especialmente depois desse momento maior de paralisação. Precisa ter agora um dinamismo. Eu ofereço isso, o que já me caracteriza. Não posso chegar à Academia sem ser quem eu sou, deixando de ser quem eu sou.”

Na última sexta-feira de março (25), a atriz Fernanda Montenegro também tomou posse na Academia, marcando um momento em que a instituição consagra dois nomes mais conhecidos do público brasileiro.