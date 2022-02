Gil do Vigor terá um quadro no ‘Mais Você’ para arranjar um namorado

O novo quadro do programa foi anunciado hoje (10) e ajudará o ex-bbb encontrar um amor “comigo, o seu investimento vale a pena”.

Vem aí, Gil do Vigor do amor! Ele cansou da cachorrada e agora tentará arranjar um namorado oficial. No ‘Mais Você’ desta quinta-feira (10), a apresentadora Ana Maria Braga anunciou um novo quadro que buscará um namorado para o ex-bbb.

A apresentadora fez o convite ao economista durante o programa. Pulando na cadeira, e super eufórico, Gil aceitou imediatamente: “Eu topo tudo!”.

O “Solteiros Online com Gil do Vigor” já está com as inscrições abertas no Gshow. O quarto colocado do BBB 21 fez sua propaganda durante o ‘Mais Você’.

“Homens maravilhosos desse Brasil, eu sou um homem apaixonado, romântico, canceriano, faço PhD na Califórnia. A taxa de juros vai estar sempre baixa para mim e para você. Apenas os investimentos vão estar altos para a gente crescer juntos. Comigo, o seu investimento vale a pena”, disse Gil.

O economista já participa do ‘Mais Você’ todas as quintas-feiras. Além do quadro “Tá Lascado”, ele também comenta o “BBB 22”, e agora estará também no “Solteiros Online com Gil do Vigor”.