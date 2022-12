Galvão Bueno manda recado para Pelé antes do jogo do Brasil na copa

Rei do Futebol está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O narrador esportivo Galvão Bueno, 72, da Globo, mandou recado para Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, antes da transmissão do jogo entre Brasil e Camarões, na Copa do Mundo do Qatar, nesta sexta-feira (2). Eles são amigos e trabalharam juntos na transmissão de três Copas do Mundo.

“Eu queria um pouquinho de reflexão, de pensamento positivo, seja qual for a sua religião, seu credo, crença”, disse enquanto mostrava uma bandeira com foto de Pelé. “Grande Pelé, ninguém é igual a ele, ninguém nunca será próximo do Pelé como jogador.”

Galvão falou que Pelé é um amigo querido e que teve a felicidade de transmitir jogos ao lado do Rei do Futebol em três Copas do Mundo. “Uma pessoa absolutamente do bem. O Pelé está passando por um momento difícil, mas está no hospital, hospitalizado”, explicou o narrador esportivo.

Ele disse que nesta sexta- feira recebeu uma mensagem do rei do futebol, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, falando que estava no revendo o tratamento . Pelé tem passado por internações desde a descoberta de um câncer no cólon, há mais de um ano.

“Mandei [mensagem] de volta, eu estou com você. Eu não, o Brasil inteiro está com você. Estamos todos. Saiu agora o boletim [médico] dizendo que o quadro é estável, é nisso que a gente se pega”, afirmou Galvão.