Gabriela Pugliesi, Mayra Cardi e Gracyanne Barbosa são nomes cotados para o BBB 21

São Paulo, SP

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi, 34, é um dos nomes cotados para o Big Brother Brasil 21. Em outubro, a Globo anunciou que a próxima edição do reality, que está programada para o início de 2021, vai repetir a fórmula de sucesso deste ano, com inscritos e convidados misturados.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, Pugliesi recebeu sondagem para integrar o elenco da nova temporada do programa. Com 4,3 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora passou por maus bocados este ano e chegou a desativar a sua conta na rede social por três meses. Ela foi muito criticada por promover uma festa em abril, em meio à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com noticiado anteriormente pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a Globo busca nomes fortes na internet para o BBB 21. Além de Pugliesi, Kéfera, Gracyanne Barbosa, Mayra Cardi, Ney Lima e Alex Mapeli são outras celebridades cotadas para participar do reality.

A Globo não costuma se pronunciar sobre os nomes dos possíveis participantes do Big Brother Brasil, cotados na mídia. Mas, no último dia 14, Boninho, 59, mente por trás do reality, se manifestou por suas redes sociais sobre o assunto.

“Nao! Luana Piovani nao e nosso sonho. E apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, Joao, Luiza nao, nao estao entre nossos convidados”, escreveu ele na publicação. “Ate agora todas as tentativas de adivinhar foram inuteis. Nao pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo so comecou.”

