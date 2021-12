Gabriel Medina volta a passar o Natal com o pai biológico depois de 20 anos

Gabriel Medina, 28, passou o Natal com o pai biológico, Cláudio Ferreira, algo que não ocorria havia 20 anos. “Viva”, comemorou o surfista nas redes sociais ao publicar uma sequência de fotos do evento familiar.

Também estiveram presentes a mulher dele, Yasmin Brunet, assim como o irmão dele, Felipe Medina, e a cunhada, Bruna Bordini. Todos romperam com a mãe do atleta, Simone Medina, que atualmente é responsável pela carreira da irmã dele, a também surfista Sophia Medina.



Cláudio e Simone se separaram quando Gabriel era criança. O atleta foi criado por ela e pelo padrasto, Charles Saldanha. Porém, se reaproximou do pai depois que a relação com a mãe azedou.



A reportagem, Cláudio disse que Simone fazia a cabeça do filho contra ele. “Ele falou: ‘Pai, me perdoa. Desculpa ter errado esses anos todos’. Eu, muitas vezes, pensei mal dele, achava que ele não queria me ver, mas era a Simone fazendo as coisas por trás”, afirmou. “Graças a Deus, permaneceu a verdade. Estamos vivendo a verdade hoje em dia.”



Gabriel começou a se desentender com a mãe desde o casamento com Yasmin Brunet, 33. De acordo com uma reportagem do jornal Extra, publicada na ocasião, os pais não teriam aprovado o casamento relâmpago e estariam preocupados com a influência da modelo na carreira do filho.



“Eles sempre viveram pela carreira do Gabriel. Impondo disciplina, dando força e controlando tudo de perto”, disse uma fonte ao jornal. “Agora, ele não é mais um garoto e divide a vida com a mulher dele.”



Os problemas com a família dele começaram a tomar contornos públicos em fevereiro deste ano. Gabriel e Yasmin pararam de seguir a mãe e o padrasto dele nas redes sociais. Simone e Charles, por sua vez, também deixaram de acompanhar as publicações do filho e da nora.



De acordo com a revista Veja, Simone chegou a mandar uma mensagem para o filho ofendendo Yasmin e a mãe dela, Luiza Brunet, que teria “termos impublicáveis”. À publicação, a sogra do surfista rebateu: “As pessoas não têm o que fazer da vida e exibem esse comportamento asqueroso”. “Mas eles estão íntegros e inteiros”, disse sobre o casal. “Morro de orgulho dos dois.”

No último dia 22, quando Gabriel completou 28 anos, a mãe dele fez um afago nas redes sociais, dando a entender que estaria disposta a se reconciliar com ele. “Filho, parabéns pelo seu dia”, escreveu na legenda de uma foto com os dois juntos.



“Este dia da foto foi muito especial, rimos, nos abraçamos, trocamos confidências, fiquei tonta de tanto rodar”, contou sobre o dia em que a imagem foi feita. “É isso, são 28 anos longos de muita história, muita entrega e muita cumplicidade.”



O surfista não respondeu à postagem, pelo menos de forma pública.