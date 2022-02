Gabriel Elias estreia como apresentador em programa de viagens

Gravado na Bahia, primeira edição do ‘De Praia em Praia’, percorre seis destinos paradisíacos

Tem novidade do mineiro mais praiano do Brasil! O cantor Gabriel Elias acaba de anunciar a chegada de mais um projeto acompanhado de muita areia e sol. O artista revela pela primeira vez seu lado apresentador, lançando nesta terça-feira, 15, o projeto ‘De Praia em Praia’, programa com foco em viagens que passará por paraísos naturais do estado da Bahia. O território escolhido para a estreia é nada menos que Salvador, primeira capital do país.

O projeto nasce com um compromisso duplo: contar a história do cantor a partir de sua relação com a praia e, principalmente, levar informação para quem deseja visitar os locais. Como diferencial a experiência do good vibes Gabriel Elias se conecta com diferentes personalidades de cada região: no primeiro programa participam o cantor e compositor Alexandre Peixe, além dos chefs Beto Pimentel (Paraíso Tropical) e dona Suzana (Re-restaurante).

“Por três semanas botei o pé na estrada numa trip dos sonhos. Tem horas que precisamos ir pra longe pra enxergar coisas que estão “tão perto”. Fui atrás de levar conteúdo e informação para as pessoas, mas acabei surpreendido tendo várias respostas pra mim mesmo. Momentos de reconexão. Viajar é uma troca, você deixa e recebe um tanto” conta o protagonista do programa, que em sua primeira temporada passou por 6 cidades, somando mais de 950 km percorridos em diferentes cenários paradisíacos. O projeto é realizado em parceria com a Localiza, que abraçou o clima ensolarado em sua nova editoria Cantos do Brasil. Semanalmente os episódios serão disponibilizados no canal oficial do cantor no YouTube.

Sobre Gabriel Elias

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Atualmente Gabriel aparece entre as três músicas Pop mais tocadas nas rádios do país com ‘Talvez’, colaboração com a soteropolitana Ju Moraes. Com mais de 500 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um currículo invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” da banda Maneva é “Bem-vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. O cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.