Gabi Brandt finalmente reagiu! Ela ‘botou um cropped’ para curtir Los Angeles

A influencer, que atualmente está solteira, foi aproveitar as férias na Califórnia ao lado de Anitta e Sarah, a ex-cunhada.

A cantora Anitta, de 28 anos, mostrou em seu Instagram que já está com as influencers Gabi Brandt e Sarah Poncio em Los Angeles, na Califórnia, EUA, para curtir uns dias juntas. Em seus Stories, a cantora afirmou que Gabi “vestiu o cropped”, fazendo referência ao meme de empoderamento feminino.

“Finalmente ela botou o cropped! E eu conheci a Sarah pela primeira vez. Gente, vocês estavam perguntando: eu e a Gabi a gente é amiga há muitos anos. Mudando, virei vegana, foi mudando a coisa. A vida mudou um pouco. Eu estou tentando convencer essa garota de botar o cropped desde meu primeiro ensaio do Carnaval lá no Rio. ‘Vamos pro ensaio do meu bloco, vamos pra Aspen’. ‘Ai, vou ver’. Me enrolou até o último dia de comprar essa passagem. ‘Ai, não vou, não'”, revelou Anitta.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

“Agora, já botei ela pra dar rolê com todos os meus amigos. Já acordou pra vida! Iam embora, não vão mais, porque agora elas, na boca do gol, na boca do touchdown! Vamo todo mundo arrasar! Bota um cropped!”, finalizou a artista.

Na última segunda (7), Anitta já havia comentado uma foto de Gabi Brandt, dizendo: “Botou o cropped finalmente. Tô chegando”, dizendo que estava a caminho dos EUA para encontrar a dupla.

Gabi Brandt solteiríssima!

A influenciadora já havia chamado a atenção dos internautas ao aparecer em seu Instagram assistindo filme e jantando ao lado do ator Austin North e do artista musical Jonah Marais. Os fãs brincaram: “No Brasil não há mais homens para Gabi! Ela finalmente acordou e reagiu, muito bem por sinal”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Gabi está oficialmente solteira desde que anunciou em dezembro o fim do casamento com Saulo Poncio, com quem tem dois filhos. Já Sarah, irmã de Saulo, assumiu namoro com Bruno Krupp após o fim do casamento com Jonathan Couto, com quem tem três filhos.