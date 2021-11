G7 apresenta “Casais Felizes Emagrecem Juntos’’

Cansado de produtos milagrosos que prometem emagrecimento rápido com mentiras infundadas? Pois acostume-se!

Cansado de produtos milagrosos que prometem emagrecimento rápido com mentiras infundadas? Pois acostume-se! A indústria do emagrecimento veio para ficar e, ainda que um pouco falaciosa, desperta a atenção do público para a necessidade de se viver melhor. Júlio César não consegue mais correr como antigamente e, como se não bastasse, sofre bullying no futebol. Diana subiu o manequim depois que foi morar com ele, mas não imagina que virou fofoca entre as amigas.

Chegou a hora de mudar! E, para tanto, o casal faz uma aposta: quem perder mais peso em 3 meses vence. Acontece que, depois de personal trainers, dietas, remédios de origem duvidosa, métodos alternativos e tradicionais como, por exemplo, fechar a boca, Júlio e Diana descobrem que, ao invés de competir e ver quem emagrece mais, devem se ajudar e assim emagrecer juntos. A peça termina com uma bela mensagem sobre a importância da união e do respeito nos projetos que casais realizam juntos em prol da felicidade.

O espetáculo segue a linha estética das outras peças da Cia. de Comédia G7, com bastante participação da plateia, música ao vivo, dança, improviso, chocolates, sacrifícios, batatas fritas, dietas mágicas, médicos insanos, nudez involuntária, sorvete, brigadeiro e, sobretudo, muita força de vontade.

SERVIÇO:

G7 apresenta a comédia “Casais Felizes Emagrecem Juntos” em curta temporada

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

13/11 – Sábado – 19h e 21h30

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14/11 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 35,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp)

Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhada dos pais.

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 70 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos à venda:

Site: g7comedia.com

Bilheteria do Teatro – nos dias de espetáculo a partir das 16h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sagrado Açaí – 203 Sul (sem taxas)