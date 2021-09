Fundação Brasileira de Teatro realiza eleições para o novo Conselho Curador e Presidência

“Estamos em compasso de espera esperando este Conselho que só faz brigar. Enquanto eles brigam, a FBT morre a cada minuto”

O Presidente da Fundação Brasileira de Teatro, tendo em vista os vários processos protelatórios efetuados por um grupo de Conselheiros da FBT desta instituição que descumpriu o próprio calendário encaminhado para o MPDFT no que tange as eleições para a FBT, resolveu tomar no dia 13/09/21 a seguinte medida: Convocar interessados em compor o Conselho Curador da Fundação Brasileira de Teatro no intuito de eleger os novos Conselheiros e o novo Presidente da FBT. Segundo Gilberto Rios “Tal ato desta presidência baseia-se na somatória de embargos por parte de alguns Conselheiros na escolha de um novo Conselho descumprindo inclusive o Calendário proposto por eles”.

Segundo Rios, a sua decisão encontra-se amparado no Art. 52 do Capítulo IX – Da Presidência do Estatuto da FBT que no uso de suas atribuições que lhe confere: Art. 52 – Poderá o Presidente da Fundação, decidir, ad referendum da Presidência, matérias que, dado o caráter de urgência ou de dano aos interesses da Fundação ou das Vinculadas, não possam aguardar a próxima reunião.

Com salários atrasados, vários processos e nenhum plano de recuperação dos atuais Conselheiros, Gilberto Rios que assumiu provisoriamente a Presidência da FBT em agosto com prazo estipulado até o dia 23 de novembro deste ano pelo Presidente do atual Conselho, percebeu as manobras orquestradas em várias reuniões por alguns Conselheiros que não tem nos seus currículos o perfil exigido no art. 6 do estatuto da FBT.

“Estamos em compasso de espera esperando este Conselho que só faz brigar. Enquanto eles brigam, a FBT morre a cada minuto. A FBT não pode esperar mais o capricho de certos Conselheiros que a própria sociedade pergunta como eles chegaram ali se não cumprem o estatuto. Alguém cometeu um erro lá atrás e é chegada a hora de consertar tudo. Evidentemente que não posso jogar todo o Conselho na vala comum. Mas parece para nós que são visíveis os interesses de alguns Conselheiros com aquele equipamento. Mas, eu vejo o Maestro Fabiano, a Paula e a Lívia numa briga insana para aquilo caminhar, tendo outros Conselheiros protelando todo o processo. Isto cansa as pessoas e a FBT ….morre. Chega, Dulcina não merece isto, chegou a hora da virada, tem muito o que se fazer ali, os credores não esperam”, finalizou.

Os interessados em compor o Conselho Curador da FBT deverão estar enquadrados no art. 6 do Estatuto da Fundação obedecendo aos critérios deste artigo, conforme rege o Estatuto da FBT, a ficha de inscrição para os interessados se encontra neste link.

Calendário

Inscrições dos Interessados – 13 a 23/09/21

Apresentação e Seleção dos Conselheiros – 24/09/21

Envio para a promotoria – 27/09/21

Posse – 01/10/21