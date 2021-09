Sem limites! Rio Shore, novo reality promete muita pegação e mais…

Programa de pegação é uma produção da MTV e do Paramount+. Versão brasileira será foi em Búzios (RJ), e teve 10 participantes, saiba quem são

Sucesso na Europa e Estados Unidos, agora o Brasil tem o seu “Rio Shore“! O reality show mais polêmico da MTV em parceria com Paramount+ ganhou uma versão brasileira, com estreia prevista para 30 de setembro, já divulgou os nomes dos 10 participantes da 1ª temporada.

A ideia do programa é simples: confinar jovens em uma casa onde os participantes se preparam para festas, pegação, briga, polêmicas e muita diversão. A versão brasileira conta com o cenário impecável das praias de Búzios! Na casa, eles não precisam se preocupar com o estoque de bebidas, em sair para trabalhar e outras situações do cotidiano. A regra do “Rio Shore”, o novo reality show de pegação do Brasil, é uma só: aproveitar como se não houvesse amanhã.

Pode até parecer algum reality familiar, mas umas das principais diferenças é que em “Rio Shore” o grau de intensidade é maior. Tiago Worcman, vice-presidente sênior da MTV América Latina, revelou detalhes sobre o programa.

“Rio Shore” é a primeira produção original do Paramount+. O formato fez tanto sucesso que ganhou várias versões pelo mundo, como “Acapulco Shore”, no México, e a mais bem-sucedida, a edição britânica “Geordie Shore”, com 21 temporadas. Mas o que o diferencia do “De Férias com o Ex”, por exemplo, que também é exibido pela MTV?

A começar pelo conceito. No “De Férias”, os participantes que saem do mar ressuscitam sentimentos de relacionamentos amorosos que acabaram (ou que ficaram mal resolvidos), o que garante um clima de tensão. Já em “Rio Shore”, as situações são novas e desenvolvidas aos olhos do público.

É por isso que o elenco costuma seguir o mesmo a cada temporada. É a “família shore”, como dizem os participantes, pois os laços são construídos dentro do programa.

“É quase uma novela dentro de um reality. Eles vão se transformando durante a temporada. Isso é o principal, a vida deles é colocada dentro do Shore”, compara o executivo da Viacom.

E o principal: praticamente não tem limites! “É um reality show em que mostramos sem filtro pegação, curtição, liberdade e festa. Não tem limite. O ‘De Férias’ tem algumas regras. O tablet é quem guia o que eles devem e não devem fazer. A convivência em ‘Rio Shore’ gera milhões de histórias. Há episódios que se tivessem script [roteiro] pareceria exagerado. É impressionante. É mais rico do que um script, muitas vezes”.

Pegação sem limites

Uma das características dos reality shows é chocar a audiência com brigas e sexo. É claro que em “Rio Shore” a temperatura também vai esquentar — em todos os aspectos.

“A cada episódio você fala, não acredito que isso é possível. É muita pegação. Nos primeiros episódios, todo mundo se conhece e rola muito sexo entre eles. Você pensa, formou um casal? Em dez minutos você vê que não é um casal. É uma interação próxima de corpos, que depois se transformam em tretas”, diz Worcman.

Apesar de cenas de sexo fazerem parte do reality show, o vice-presidente da Viacom diz que o sucesso da franquia se deve mais ao contexto. E como em qualquer história da vida real, a pegação pode rolar.

“Não queremos que as pessoas assistam ao reality para ver cenas de sexo explícito. Hoje, você pode fazer isso de várias maneiras. Não é a nossa onda. A nossa onda é mostrar como eles se relacionam, de uma maneira geral. Não de uma maneira hardcore. O sexo é a cereja do bolo”, justifica Worcman.

Conheça os participantes

29 anos, empresário e atleta de polo aquático do Flamengo. É amigo de alguns famosos como Anitta e ganhou fama após participar de duas temporadas do “De Férias com o Ex Brasil”. Ele também fez uma participação especial no “Acapulco Shore”.

“(O Rio Shore) tem tudo a ver com minha vida. É, literalmente, a minha vida, o que eu faço, diariamente. É

muito parecido com minha rotina, é o que eu vivo”.

Matheus Novinho. Foto: Reprodução/Instagram

23 anos, ela é atriz, modelo, bailarina, professora de dança, coreógrafa e influenciadora digital.

“Eu pareço ogra, mas no fim sou a mais chorona de todas”.

Jessica Barros. Foto: Reprodução/Instagram

25 anos, professor e geógrafo.

“AMO jogar videogames. Sou viciado. Passo a madruga inteira jogando sem perceber e depois eu que lute pra viver o outro dia hahahah”.

Ricardo Salusse. Foto: Reprodução/Instagram

24 anos, ela trabalha como modelo e influenciadora nas redes sociais.

“Aceitei participar do Rio Shore porque sabia que seria uma experiência mega diferente de tudo que eu já vivi.

E também porque eu amooo um reality”.

Natallia Fromaggeri. Foto: Reprodução/Instagram

27 anos, vendedor e aventureiro.

Patrick Salles. Foto: Reprodução/Instagram

25 anos, estudante de Administração.

“Aceitei o convite porque cansei de dar entretenimento gratuito kkkkk”.

Juliana Casaes. Foto: Reprodução/Instagram

25 anos, ator e pescador subaquátivo autônomo amador.

“Sou uma pessoa muito tímida, mas ao mesmo tempo sou adepto às loucuras. Sou muito persistente. Quero ser sempre o melhor no que eu estiver fazendo”.

Kevin Jolsan. Foto: Reprodução/Instagram

22 anos, modelo e fotógrafa.

“Eu amo a dinâmica do Shore. Acompanhei muito o Geordie Shore. A Chloe Ferry é a minha favorita, me identifico muito”.

Vitória Araújo. Foto: Reprodução/Instagram

29 anos, engenheiro civil e empresário.

“Eu sou atleta de wakeboard, kitesurf e futevôlei. O que eu mais gosto de fazer, com certeza, é esporte, e, de preferência, em contato com a praia e o mar”.

Guilherme Evaristo. Foto: Reprodução/Instagram

Cristal tem 28 anos, é sagitariana, bailarina e digital influencer: “Nas horas vagas, gosto de fazer resenha com amigos, brincar de jogos de bebidas com eles, sair e rebolar a raba com as amigas, viajar, ir ao cinema…sou a famosa topa tudo”.