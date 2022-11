‘Fui xingada por um bolsonarista de comunista’, diz Luisa Mell sobre ataque sofrido na rua

Apresentadora lamenta as agressões sofridas pelos apoiadores de Lula: ‘Democracia é assim’

Luisa Mell, 44, usou as redes sociais no início da tarde desta segunda-feira (28) para revelar que sofreu um ataque horas mais cedo no meio de uma rua, em São Paulo. Revoltada, a apresentadora contou detalhes da agressão que, segundo ela, partiu de um eleitor bolsonarista. “Covarde”, começou a ativista em defesa do animais no relato.

“Estava chegando na minha academia, andando na rua, e advinha? Fui xingada por um bolsonarista de ‘Luisa Hell’ (inferno). Também fui xingada pelo bolsonarista de ‘comunista’. Só que o covarde, que xinga um homem de 80 anos e uma mulher, saiu correndo”, relatou ela, se referindo ao ataque similar que sofreu o cantor Gilberto Gil no dia da estreia do Brasil contra Sérvia na Copa do Mundo do Qatar, em Doha.

Luisa, que apoiou publicamente o candidato Luis Inácio Lula da Silva, antes das eleições para a presidência da República, em outubro, continuou reclamando. “Não consegui ver a cara [do agressor]. Covarde, vem na cara para eu te filmar! Mas o covarde sai correndo. Fala na minha cara, babaca! Com todos os anos de vida pública e tudo o que já passei, nunca tinha me acontecido isso. Mas isso não vai acabar com o meu dia não, seu covarde!”, contou ela.

A apresentadora ainda lamentou os ataques de bolsonaristas revelados recentemente por apoiadores de Lula. “Sinto muito que muita gente neste país ainda esteja se sentindo mal porque o Lula ganhou, mas nós somos um só povo e a democracia é assim. Eu sei que isso aí, gente, é minoria. Vamos torcer para o Lula fazer um bom governo e, se não fizer, vamos dar chance para outros candidatos”, finalizou ela.