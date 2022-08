Fotos e desenhos da natureza nos lenços e panôs da artista Isadora Maia

Feitos em viscose, os trabalhos servem tanto para vestiário como para decoração

A brasiliense radicada em São Paulo – que fez sucesso na pandemia ao produzir lenços compostos por fotos e desenhos – escolheu Brasília para o lançamento presencial, como forma de “matar a saudade e homenagear as origens”.

Nascida e criada em Brasília, a artista plástica graduada em moda Isadora Maia, resolveu escolher a cidade para o lançamento da sua segunda coleção de lenços – produtos que têm chamado a atenção do setor de arte no país. Feitos em viscose, os trabalhos servem tanto para vestiário como para decoração, numa mistura de fotos em ângulos diversos e desenhos inusitados com inspirações na natureza da Bahia.

Eles tanto estão sendo adquiridos para serem usados em piscinas como cangas, como também no formato de echarpes e até mesmo como mantas, panôs e outros feitios para decoração de casas.

“A primeira coleção foi produzida durante a pandemia, período em que não podíamos sair de casa. Como, mesmo assim, foi bem vendida, embora tivesse sido toda divulgada de forma remota, resolvi lançar a segunda por meio de uma exposição. E para isso, nada melhor do que voltar à minha casa de origem e fazer o lançamento em Brasília”, contou ela, que reside há mais de 10 anos em São Paulo.

Isadora começou sua trajetória na área antes mesmo de chegar ao segundo grau. Filha de jornalistas, teve aulas de aprendizado em técnicas de pintura com a professora de artes Ana Virginia Rabello ainda bem jovem. Muito cedo também começou a se vestir com a própria produção, o que a levou a cursar moda na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Depois de formada, fez especialização em arte contemporânea pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e também em fotografia e cinema.

Atualmente, a artista desenvolve um trabalho que passeia entre artes visuais, obras em vídeo, aquarela e tinta sobre tela, onde conjuga cores, tecido, movimento e costura a mão. Seu trabalho está sendo exposto na Studio Confraria, localizada na comercial da QI 5 do Lago Sul, das 17h às 21h. “Brasília nunca saiu nem sairá do meu coração”, revelou.