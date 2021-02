Fiuk se reconcilia com Arthur, Caio e Juliette após ir ao Paredão no BBB 21

PUBLICIDADE

O ator e cantor Fiuk resolveu aparar as arestas e resolver pendências antes do Paredão desta terça-feira (16) entre ele, Nego Di e Sarah (16), no BBB 21. O artista procurou Arthur, Juliette e Caio para se entender com eles.

O primeiro foi Arthur. O ator e o instrutor de crossfit se desentenderam ao vivo após Arthur descobrir que foi nele o voto de Fiuk. Como resposta, disse que também havia depositado seu voto no colega de confinamento.

Além disso, Fiuk imaginava que tinha sido Arthur quem teria arquitetado uma organização para que todos da casa votassem nele, mas após uma conversa na cozinha ficou sabendo que quem fez isso foi Nego Di.

Depois, foi a vez de ele se reconciliar com Juliette. Vale lembrar que no começo do BBB 21 ambos ficaram juntos na casa separada e pareciam ter uma sintonia. Juliette até brincava que queria paquerar o artista, mas ambos foram se distanciando e discutindo ao longo do jogo.

“Espero que o público pense como eu, senão também tenho certeza que você fez muita coisa legal e vai dar tudo certo. Quero ser sua amiga lá fora para a gente poder se entender melhor”, destacou a paraibana.

Fiuk e Caio conversaram por último. Nas últimas semanas, Caio e Rodolfo criticaram o brother por causa de carne, e Caio também teve desavenças com Fiuk na cozinha. Ao final da conversa, Caio disse que tem muito carinho por Fiuk e ambos deram um abraço.

