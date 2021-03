Fiuk é confirmado na liderança do BBB 21, e Rodolffo fica com R$ 20 mil

A liderança de Fiuk já era esperada, uma vez que durante o dia ele havia pedido ao parceiro de prova, Rodolffo, para ficar com o posto

Fiuk foi confirmado como o líder da semana no BBB 21 (Globo). O ator e cantor ganhou a prova de resistência que terminou na manhã desta sexta-feira (12) junto com Rodolffo.

Como só um deles poderia ficar com a liderança, eles tiveram que decidir quem seria líder e quem ficaria com um prêmio de R$ 20 mil. Durante o programa ao vivo, eles informaram ao apresentador Tiago Leifert a decisão.

A liderança de Fiuk já era esperada, uma vez que durante o dia ele havia pedido ao parceiro de prova para ficar com o posto. Por estar imune, o sertanejo aceitou a proposta. Ele só pediu que Caio fosse escolhido para o grupo VIP (que tem mais opções de comidas). Além de Caio e do próprio Rodolffo, ele também levou Gilberto, Sarah e Camilla de Lucas.

Como líder, ele vai poder indicar um participante direto para o paredão da próxima terça-feira (16). Além do indicado dele, os três mais bem votados pela casa também disputarão a permanência –um deles, no entanto, se livra da berlinda na prova Bate e Volta. Fiuk também terá um veto para usar na prova do líder da próxima semana.

PROVA DO LÍDER

Fiuk e Rodolffo ficaram cerca de 8h na prova do líder, após a desistência de Arthur e Projota. O instrutor de crossfit sentiu desconforto e muita sede e resolveu parar.

Gil e Sarah foram os primeiros a deixar a competição. Gil chorou ao abandonar a prova e foi consolado por Sarah. “Fica tranquilo. Não chora, não. A gente não iria ganhar. A gente tem que ser realista”, disse ela ao colega de prova e principal amigo dentro da casa do BBB 21.

Carla Diaz e Juliette foram a segunda dupla a deixar a prova. A atriz não conseguiu seguir na dinâmica, chegou a pedir água para Pocah e preferiu parar.

Thaís e Viih Tube não conseguiram completar a rodada e deixaram a prova momentos depois de completarem seis horas na disputa pela liderança da semana. João Luiz e Camilla de Lucas também deixaram a disputa já pela manhã.

Na prova, um jogador da dupla ficava de um lado da plataforma segurando um aparelho de barbear gigante e o parceiro do lado oposto. Ao disparar o cronômetro, um dos jogadores deve atravessar uma plataforma e ir ao encontro do outro entregar o aparelho. Quem o recebe deve atravessar a plataforma de volta e apertar um botão.

Caio, que fraturou o pé durante a disputa em uma das provas, foi vetado pelo apresentador Tiago Leifert de participar da Prova do Líder por risco de se machucar na travessia. Pocah foi vetada pelo líder anterior, Rodolffo.

As informações são da FolhaPress