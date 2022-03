Fim de semana pós feriado: Fora do Eixo é opção para quem tiver no pique de curtir comida e música boa

Bar conta com três unidades pela cidade e investe em cardápio e atrações que agradam todos os públicos; comprovante de vacinação é exigido

Na saideira do feriado de carnaval, o Fora do Eixo tem programação para o primeiro fim de semana de março. A casa, com unidades no Sudoeste, SAAN (Complexo) e Asa Norte (Bosque Park), traz um cardápio com opções saborosas para petiscar enquanto reúne amigos e familiares .

Entre as sugestões, o bar serve Bolinho de mandioca (R$ 35,90); Mix de pastéis (R$ 49,90) com 8 unidades, nos sabores carne ou queijo; Frango a passarinho (R$ 49,90): porção de 1 kg com muito alho; Pastéis de camarão com catupiry (R$ 59,90 – 8 und.) e Isca de frango (R$ 54,90) acompanhado de molho.

Ainda entre os petiscos, pratos especiais como Linguiça artesanal flambada na pinga (R$ 59,90); Calabresa acebolada (R$ 29,90); Filé com fritas na chapa (R$ 119,90): acompanha cesta de pães e adicional de batatas fritas; e Parmegiana a palito (R$ 119,90) com fritas.

Foto/Reprodução

O cardápio conta ainda com uma seleção deliciosa de Coxinha Fritz, nos sabores Frango (R$ 29,90), Frango com bacon (R$ 29,90); Frango com gorgonzola (R$ 29,90) e Frango com muçarela (R$ 29,90), que são servidas em 12 unidades com direito a escolha de molho (maionese alho verde, bacon ou mostarda e mel).

Para beber, chopes a partir de R $8 e uma variada carta de drinques. Entre os autorais, Space X (R$ 22): B honey, B purê e limão; Apollo 11 (R$ 27): vodka, espuma de gengibre, morango, limão e raspa de limão siciliano; Astronauta (R$ 27): Skol Beats Senses, bananinha e limão; e o Cometa Halley (R$ 27): fireball, suco de limão, soda e limão siciliano.

Para quem curte boa música, a programação conta com atrações para todos os gostos, passando pelo sertanejo, pagode, axé e muito mais. Os locais seguem os protocolos sanitários e decretos vigentes para combate da Covid, com a higienização de mesas entre clientes, dispenser de álcool em gel, no Sudoeste; e funcionando com 80% da capacidade, entrada sem cobrança de ingresso, sem pista de dança e uso de máscara para quem estiver em pé, no Complexo. Além disso, o comprovante de vacinação é exigido na entrada dos bares.

Foto/Reprodução

No Sudoeste, a atração é o cantor sertanejo Victor Henrique, na quinta-feira, e o Pagode do PH, na sexta, a partir das 19h. Já o sábado é o dia ideal para saborear uma deliciosa feijoada (R $74,90 – serve duas pessoas) e curtir ao som do Grupo Sem Querer, a partir das 13h30, e Grupo Moleque, a partir das 19h. O domingo fica por conta do Grupo Na Gandaia, a partir das 17h.

Para quem for se divertir no Complexo Fora do Eixo, no SAAN, vai curtir Beats On The Table, Geovanna, Ana Ximenes, Dj A, Senx Gang, Hugo Drop e Kaca, na quinta-feira.

O lugar recebe na sexta-feira o Grupo Na Gandaia, Hugo Drop, Gabi, Nyka e Thiago May. Para animar o sábado, muito agito com Mistura 61,Gabriel Corrêa, DJ A, Klap e Pepe . As apresentações começam a partir das 20h.

O domingo fica por conta dos Grupos: Nossa Galera, Simples Tok e Doze Por Oito. Para completar a programação,Kaká e Calixto fecham os trabalhos do fim de semana, a partir das 17h.

Fora do Eixo – Sudoeste

Endereço: CLSW 105, Loja 122, Sudoeste

Horário de funcionamento: Quarta e quinta, das 16h às 2h; Sexta, de 15h às 2h; Sábado, das 12h às 2h; Domingo, de 15h às 00h.

Instagram: @foradoeixosudoeste

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: Terça, a partir das 19h; Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h.

Instagram: @complexoforadoeixo

Fora do Eixo – Bosque Park Experience

Local: (SHLN Bloco A – Setor Hospitalar Norte)

Horário de funcionamento: De quarta a domingo, das 16h às 0h

Instagram: @BosqueParkNorte