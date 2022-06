Filipe Ret é investigado por tráfico de drogas após oferecer maconha em festa

Imagens dele com um balde cheio de cigarros ilícitos foram divulgadas por ele próprio em suas redes sociais

O rapper Filipe Ret deverá ser intimado em breve pela Polícia Civil a depor. Isso porque ele já está sendo investigado por tráfico de drogas após oferecer maconha aos convidados em sua festa de aniversário no último dia 23 de junho. Imagens dele com um balde cheio de cigarros ilícitos foram divulgadas por ele próprio em suas redes sociais.

A partir de agora, um inquérito está sendo instaurado. Segundo o delegado Marcos Amim, do DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), a princípio os convidados da festa não serão intimados como testemunhas. Posaram com o aniversariante no dia do evento nomes como Pedro Scooby, Ronaldo Nazário e o surfista Ítalo Ferreira.

“Não sabemos nem se essas pessoas estavam mesmo na festa e ainda preciso analisar as imagens, intimar o investigado e só depois vou ver se precisamos ouvir testemunhas. Trabalhamos com prudência”, diz o delegado à Folha de S.Paulo.

Nos comentários das imagens em que Ret aparece fumando e oferecendo a droga, outros MCs celebram o que chamam de “rodízio de baseado” e “balde da alegria”. Procurado, Filipe Ret, por meio de seu escritório, diz que não tem nada a declarar.