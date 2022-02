Filho de Tom Hanks diz que não fez nada para merecer fama e vira personal trainer

Em vídeo publicado no YouTube e repercutido pelo Daily Mail, Chet disse que a fama é tóxica.

Filho de Tom Hanks, 65, e Rita Wilson, 65, o rapper Chet Hanks, 31, disse que nunca fez por merecer qualquer tipo de fama e que lidou com desprezo a respeito do rótulo de celebridade imputado a ele desde a infância.



Em vídeo publicado no YouTube e repercutido pelo Daily Mail, Chet disse que a fama é tóxica. “Minha experiência foi ainda mais complicada porque, além da fama já ser tóxica, eu nem era famoso. Eu era apenas o filho de alguém famoso, então não tinha feito nada para merecer qualquer tipo de reconhecimento e isso gerou muito desprezo”, revelou.



Segundo ele, no universo da fama há muita abundância de ciúme e inveja. Ele relembrou momentos da adolescência. “As pessoas meio que ferraram muito comigo enquanto cresciam. Nunca foi na minha cara. Era sempre pelas minhas costas em forma de fofoca ou conversa fiada.”



O nome de Chet sempre ficou entre polêmicas. De acordo com artigo publicado no El País em abril de 2021, a ex-namorada dele, Kiana Parker, abriu um processo no qual pedia US $ 1 milhão (mais de R$ 5,17 milhões) na Justiça.



Ela o acusava de abusar dela física e verbalmente durante o tempo em que se relacionaram. “Ameaçou-a com uma pistola em diferentes ocasiões, atirou objetos contra ela e proferiu diversos insultos racistas”, afirmou a denúncia apresentada.



Naquele mesmo mês, o rapper também lançou seu trabalho, “White Boy Summer” (“Verão do Menino Branco”, em tradução livre). Em vídeos postados nas redes sociais, Chet aparecia exibindo o corpo tatuado e muito dinheiro ao lado de mulheres que rebolavam de biquíni.



A grande polêmica desse trabalho não estava nas letras da música nem nos clipes, mas no material de divulgação.

Moletons, camisetas e blusas com mensagens escritas em tipografia gótica, a mesma habitualmente adotada pelos grupos de supremacia branca, similar a que aparece na capa do livro “Minha Luta”, de Adolf Hitler, geraram polêmica.



Em entrevista ao TMZ, Chet revelou que agora inicia um projeto como personal trainer. Ele passou por mudanças significativas de visual e quer levar adiante tudo o que sabe sobre boa forma.



Chet diz que já acumulou uma base de clientes em seu programa de nome Hanx Fit. Ele se encontra com pessoas pelo aplicativo de vídeo Zoom nos finais de semana para ajudá-los com seus treinos e planos de nutrição.