Filho de Leandro Lima, o Levi de ‘Pantanal’, nasceu dentro de carro

Em uma entrevista exclusiva ao ‘Fantástico’, o ator e a esposa, a modelo Flávia Lucini, falaram sobre uma das maiores emoções da vida

Leandro Lima, 40, o peão Levi de “Pantanal” (Globo), viveu na sexta-feira (3) uma das maiores emoções de sua vida: o nascimento do filho Toni dentro do carro, a caminho da maternidade.

“Nasceu, nasceu no carro, não tô acreditando. Quero ver você, filho”, gritou o ator, comovido, logo após o parto.

Ele e a mulher, a modelo Flávia Lucini, 33, falaram ao Fantástico (Globo) sobre a chegada surpreendente de Toni.

“Tudo que a gente planejou deu errado, mas toda preparação que a gente fez com que desse certo”, disse Leandro.

Eles estavam em casa quando Flávia sentiu as dores do parto. Uma amiga psicóloga, especialista em acompanhamento de partos, foi chamada e percebeu que a criança estava prestes a nascer.

O casal tentou chegar à maternidade, mas o bebê nasceu duas quadras depois de o carro sair da garagem, ao som de Caetano Veloso, o cantor que eles escolheram para playlist de Toni.

O menino nasceu no mesmo dia do aniversário da irmã mais velha, Giulia Lins, 21, e da avó.

Ela mandou uma mensagem para o ator e os fãs ficaram surpresos pelo fato dele ser pai de uma jovem de 21 anos. Leandro estreou na paternidade aos 18.

Giulia conheceu o irmão neste domingo, no intervalo entre dois voos. “Que benção é uma vida nova em nossas vidas”, disse. “E não é que ele bateu o pé para nascer no dia do meu aniversário?”

Leandro Lima se prepara para dar adeus ao mau-caráter Levi. O peão vai morrer nas próximas semanas, ao ser devorado por piranhas no rio, após sequestrar Muda ( Bella Campos).