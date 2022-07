Filhas gêmeas de Ivete dançam no palco ao lado da mãe em Orlando

Antes elas assistiram a apresentação ao lado do pai, Daniel Cady, que também subiu no palco com as crianças

Marina e Helena, de 4 anos, as filhas gêmeas de Ivete Sangalo, 50, subiram ao palco da mãe na noite deste domingo (17) e dançaram animadas durante a participação da artista no Florida Cup Fun Fest, em Orlando (EUA). "Primeiro show da mamãe. Quanta felicidade. Mãe ama tanto", comemorou Ivete. Antes elas assistiram a apresentação ao lado do pai, Daniel Cady, que também foi para o palco com as crianças. Ivete dedicou a música "Eva" para as meninas. Já o filho mais velho, Marcelo, 12, tocou percussão na banda, como tem feito nos últimos meses. "Desculpa falar, mas é uma coisa linda", ela disse, orgulhosa. O cantor Xanddy e os dançarinos Carla Perez e Preto Jack também fizeram participações especiais. A apresentadora Sabrina Sato e o marido, o ator Duda Nagle, estavam na plateia e foram alvos de brincadeiras da cantora. Alçada ao time de apresentadores da Globo desde 'The Masked Singer Brasil', em 2021, a artista estreia o 'Pipoca da Ivete', seu programa dominical, do próximo domingo (24). O programa terá quadros com provas em que os participantes testam a capacidade de soletrar, entrevistas dentro de um carro e a reprodução de cenas clássicas de novelas, entre outras atrações.