Filha de Spielberg se diz realizada de trabalhar fazendo vídeos eróticos

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Mikaela Spielberg, 24, contou que está se sentindo realizada com o trabalho no entretenimento adulto. A filha do cineasta Steven Spielberg, 73, anunciou no começo do ano que queria se tornar atriz pornô e, desde então, tem se dedicado a fazer shows eróticos por câmera de vídeo.

“Estou gostando muito do trabalho, e isso está me dando uma forma de ser totalmente nova, de afirmação da vida”, afirmou em entrevista ao site Daily Beast. Em fevereiro, ela chegou a ser presa por agressão ao então noivo, Chuck Pankow.

Os vídeos, que podem ser ao vivo ou sob demanda, são feitos na casa dela, na cidade de Nashville (EUA). Segundo ela, uma das melhores coisas da nova profissão é poder dançar o dia todo. “Isso abriu um portal para a dança. A melhor parte é que sempre que eu quiser, posso simplesmente ir trabalhar e dançar.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela diz que chegou no fundo do poço há cerca de dois anos e descontava seu estado emocional ruim na bebida. “Sinto que se não tivesse feito o trabalho que precisava fazer em mim mesma e em meus relacionamentos, eu teria morrido em um ano”, avaliou.

Mikaela foi adotada por Steven Spielberg e pela atriz Kate Capshaw, que são casados desde 1991. O cineasta tem outras 6 filhos. Entre eles, estão Sasha e Theo, que formam o duo Wardell.

As informações são da Folhapress