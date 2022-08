Filha de Silvio Santos alfineta Globo e diz que emissora ‘quer ser SBT’

Daniela Beyruti ainda disse que Eliana estaria sendo cotada para o canal

A diretora de televisão Daniela Beyruti, 46, filha de Silvio Santos, 91, alfinetou a Globo após a apresentadora Lívia Andrade, 39, anunciar que passará a trabalhar na emissora concorrente, como parte da equipe do programa Domingão com Huck.

Andrade antes era parte da equipe do Programa Silvio Santos, e, após o anúncio, Beyruti afirmou que a emissora “quer ser o SBT”, já que contrata profissionais que passaram por lá. “Eita… um dia a Record quis ser a Globo, agora a Globo que ser o SBT… Vai entender”, escreveu.

“Lívia [Andrade], Priscilla Alcântara, Maísa, Larissa Manoela”, continuou, citando famosos contratados pela Globo nos últimos tempos. “Até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT a TV mais querida do Brasil”, completou.

O comentário teria sido feito em uma publicação do perfil da coluna Leo Dias, no Instagram, e foi copiado por diversos internautas. Porém, não está mais disponível. Beyruti já ocupou diversos cargos na emissora de seu pai, incluindo alguns na direção.

Segundo o site Quem, Lívia Andrade irá integrar o time de avaliadores do quadro Acredite em Quem Quiser, que deve estrear uma nova temporada no dia 28 de agosto. Ao lado dela, estarão Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, e padre Fábio de Melo, que já esteve no quadro anteriormente.

Comentário de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos