Filha de Leo Santana e Lore Improta nasce em Salvador

A primeira filha do casal Léo Santana e Lore Improta, Liz, nasceu. A dançarina deu à luz neste domingo, 26, em Salvador. Os pais anunciaram o nascimento da menina no Instagram. “E você chegou minha pequena Liz, minha luz. Dia 26 de setembro, dia de São Cosme e Damião, santos protetores das crianças, com 2,8 quilos, 48cm, de parto normal, com toda saúde do mundo”, iniciou a mãe.

“Eu não tinha dúvidas ‘que tu virias numa manhã de domingo’ (essa música sempre me emocionou demais e eu sabia que tinha alguma ligação nisso). Em plena primavera, nosso pequeno lírio chegou tão cheia de pureza e espiritualidade para florir ainda mais o nosso jardim encantado”, continuou Lore, fazendo referência à canção Anunciação, de Alceu Valença. “Não foi à toa que sonhei com o seu nome. Você é realmente uma promessa de Deus”, concluiu.

O pai também compartilhou a emoção do nascimento da filha nos stories. “Graças a Deus! Deus é digno de honra e glória, né mamãe? Cadê ela?”, afirmou o cantor, mostrando Lore na cama do hospital sem exibir o rosto da menina. “Nasceu, gente, nossa pequena Liz nasceu. Linda, a cara do pai”, comemorou.

Estadão Conteúdo