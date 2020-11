Festival internacional de fotografia Brasilia Photo Show revela premiados da edição 2020

PUBLICIDADE

Fotógrafos brasileiros e estrangeiros que enviaram as 15.300 obras para a edição 2020 do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show estão contando os minutos, assim como os amantes da arte que eterniza o momento e o olhar captado na fração de segundo. Os premiados do 6º BPS serão conhecidos na noite de domingo, 22 de novembro, em um evento on-line que poderá ser acompanhado de todos os cantos do mundo. Mas a festa começa no sábado (21). Devido aos cuidados que a pandemia de Covid-19 ainda inspira, pela primeira vez, a premiação será totalmente virtual, transmitida pelo canal BPS Channel, no YouTube. Serão dois dias inteiros de muito conteúdo voltado ao universo da fotografia. Palestras com a interação do público on-line, rodas de conversas, lançamento do livro Brasília Photo Show 2020/2021, cerimônia de premiação com projeções de fotos em um painel gigante localizado no Clube Cota Mil, à beira do Lago Paranoá, em Brasília, e um show musical de encerramento com participantes do The Voice Kids.

Para Edu Vergara, fotógrafo idealizador e curador do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show, 2020 foi desafiador, mas a arte foi arte. “Foi um ano histórico, com uma crise sanitária que abalou o mundo. A arte ecoa os movimentos da nossa era. O cenário de 2020 inspirou os fotógrafos e o nível dos trabalhos recebidos foi altíssimo, surpreendente. A curadoria do Festival trabalhou muito”, revela. “Recebemos mais de 15 mil fotos. Foi um recorde. A interação na rede social utilizada para o público também ser um dos curadores do Festival foi fantástica. Tivemos fotos com mais de 70 mil visualizações e milhares de interações”, acrescenta Rodrigo Nimer, diretor executivo do Group BPS.

Palestras, rodas de conversa e premiação

No sábado (21), a partir das 10h, palestras e rodas de conversa com fotógrafos especialistas em diversos segmentos abrem a programação. Os temas vão desde direção dinâmica e edição de fotografia à evolução do retrato na história da arte e fotografia gastronômica, passando ainda por pós-produção avançada, fotografia sensual, bancos de imagem e Fine Art. Tem assunto e bate-papo para todo tipo de interesse. Todo conteúdo será transmitido ao vivo e gratuitamente.

Sempre com a pegada inclusiva, a programação dos dois dias de evento terá tradução simultânea em LIBRAS. No sábado, ela se encerra com o anúncio dos 132 finalistas que estão no páreo para conquistar as estatuetas das 27 categorias do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show, o maior festival de fotografia popular da América Latina.

No domingo (22), as palestras começam às 14h. Às 19h30, o suspense sai de cena e os vencedores da edição 2020 do Festival serão revelados. A cerimônia de premiação, também transmitida pelo BPS Channel, anuncia os vencedores das estatuetas, das medalhas e das 268 menções honrosas. Simultânea à transmissão, serão projetadas, em um super telão ao ar livre e na beira do Lago Paranoá – um dos cartões postais de Brasília, as 400 fotos vencedoras e uma série de registros inéditos que homenageiam os 60 anos de Brasília. “Nosso evento será solidário. Em parceria com o Rotary Internacional e o Projeto Fome de Música, ajudaremos pessoas que estão em situação vulnerável nesse momento tão complicado”, revela Nimer. Doações poderão ser feitas por meio de um QR Code e contas bancárias (BB e PICPAY) que serão disponibilizadas durante a programação. Às 21h do domingo (22), um show de Júlia Saad, Nicole Luz, Letícia Alves e Anaiza, participantes do The Voice Kids, fecham o evento.

PROGRAME-SE

Premiação da edição 2020 do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show

Data: 21 e 22 de novembro

Acesse o link do canal BPS Channel em: https://youtu.be/ZR_IuVymd1c

Mais informações e programação completa em: https://brasiliaphotoshow.com.br/

Sábado – 21 de Novembro

Das 10h às 19h – Palestras e rodas de conversas

19:40h – Evento de premiação BPS 2020 – Divulgação dos 132 finalistas que estarão concorrendo as estatuetas

Domingo – 22 de Novembro

Das 14h às 18:30h – Palestras e rodas de conversas

19:40h – Evento de premiação BPS 2020 com divulgação dos vencedores das estatuetas, medalhas e 268 menções honrosas

21h – Show musical de encerramento com as The Voice Kids