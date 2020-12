Festival Convida 2020 encerra programação com grandes atrações

PUBLICIDADE

Após duas semanas agitando os internautas, o Festival Convida chega a sua última semana com uma programação que promete. Na sexta-feira, dia 4 de dezembro, DJ Donna, Realleza, MC Dellacroix, Afrotronix vão animar a festança na plataforma oasi (oasi.vc) a partir das 18h. Já no sábado, dia 5 do mês, será a vez de Lulu Praxedes, Giovani Cidreira, Amanda Magalhães, Thabata Lorena e Luedji Luna encerrarem a programação musical a partir das 17h30. Para entrar na festa, basta retirar o ingresso em: https://www.sympla.com.br/festival-convida-202020__1052086 e depois entrar na plataforma www.oasi.vc para curtir. Ingressos gratuitos. Informações no Instagram: @festival.convida. Livre para todos os públicos. O evento pode ser também assistido pelo canal do festival no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmJLbUeEx2oDBEyja96otEQ.

E agora serão elas. No encerramento do festival, as mulheres representantes da música brasileira vão dar o tom nesta sexta e sábado.

Destaque da programação de shows, no sábado a cantora e compositora baiana Luedji Luna fará a despedida do seu primeiro disco Um Corpo No Mundo e também encerrá o Festival Convida com muita animação. Em seu álbum, a artista traz uma mistura de diferentes sonoridades e vale-se de letras marcantes que falam do não pertencimento, do corpo em diáspora que vai em busca da conexão com a sua ancestralidade. MPB, samba, ritmos africanos, batuque baiano e jazz compõem o som da baiana. Canções com milhões de visualizações como Banho de Folhas, Asas e Um Corpo No Mundo, que dá nome ao disco, poderão ser curtidas em clima de despedida, mas de alegria.

Outra grande atração será a apresentação da representante do Hip Hop do Distrito Federal. A amante da música negra Realleza chega, mais uma vez, para exaltar o feminismo negro e todas periferias. A cantora se apresentará na sexta, às 19h. Antes dela, às 18h, será a também amante da música negra, DJ Donna, que botará todes para dançar de casa com muito Hip Hop, Afro House, miami bass zouk, samba rock, jazz, funk soul e chorinho.

E quem passou pela plataforma oasi.vc desde o dia 22 de novembro pôde curtir shows musicais, palestras, rodadas de negócios, Convida Capacitação e, ainda, o Convida Mix, uma feirinha de economia criativa que ressalta produtores do Distrito Federal. Nomes como EcoJornada , Santo Bataclan – Moda Alternativa e Presentes Divertidos, Verdurão Camisetas, Pretexto Comida e Afeto, Stein Design em resina e prata, Luz Weber Bolsas e Acessórios, Sim.tetize, BORN CONCEPT STORE, TNHA, Avulsa, RAJA STYLE compõem o Convida Mix que ainda poderá ser acessado, 24h, até o dia 5 de dezembro.

Em edição on-line devido à pandemia, o Convida permite o acesso de pessoas de Brasília, do Brasil e do mundo no evento que se programou em 2020 em formato próprio para internet. A plataforma virtual Oasi chegou como um meio criativo aonde as pessoas podem dançar, interagrir e até abrir chats com os amigos e paquerar. Tudo com muito respeito, já que o festival conta ainda com uma sala de acolhimento para às minas, às monas e a todes. Há ainda uma cabine onde pas pessoas podem tirar fotos como se estivessem dentro do festival.

“Foi um momento de muita festa, mas também de muito amor, alto astral, respeito e de rodas de capacitação bastante importantes. Músicos contaram sobre os seus projetos. Convidamos feras como Moara Ribeiro, Sara Loiola, Tulani Nascimento, Thaise Machado, Dj Donna, Elisa Maia, Daniela Diniz, Micaela Neiva, Luciana Cattony, Bia Nogueira, FAbiana Batistela, Arthur Fitzgibbon, dentre outros”, destaca uma das coordenadoras e curadora do festival, Eli Moura.

Ao falar de capacitação, Moura destaca o papel importante do Convida Pro, que encerra suas atividades nesta quinta-feira, às 15h. Eli irá convidar Luna Moreno, Aryanne Sanchez, Lu Simões, Dani Ribas, Amanda Bittar e Estrela Leminski para um bate-papo/jogo aonde produtoras do Brasil vão falar sobre carreiras em 2020, mas com o detalhe para a sua saúde mental: Proibido falar de pandemia. Também na plataforma Oasi no prédio chamado Reverbera.

Sobre o Festival Convida

O Festival Convida tem curadoria de Marta Carvalho, Bia Nogueira e Bruno Lancellotti – todos renomados produtores do mercado cultural nacional – em conjunto com Eli Moura e Fabio Pedroza, coordenadores gerais.

Todos os shows poderão ser assistidos após o evento pelo canal do festival no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmJLbUeEx2oDBEyja96otEQ.

A 20ª edição do Festival Convida é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Confira a programação desse final de semana:

Quinta-feira, 3/12 – Convida Pro, 15h

Bate-papo/jogo onde produtoras do Brasil falam sobre carreiras esse ano, mas com o detalhe para a sua saúde mental: Proibido falar de pandemia.

Mediação: Eli Moura

Convidadas: Luna Moreno, Aryanne Sanchez, Lu Simões, Dani Ribas, Amanda Bittar e Estrela Leminski

Local: Prédio Reverbera

Shows musicais

Sexta-feira, 04/12

18h Dj Donna

19h Realleza

20h MC Dellacroix

21h Afrotronix

Local: Arena Digital Torre de Tv

Horário de início: 18h

Sábado, 05/12

17h30 Lulu Praxedes

18h Giovani Cidreira

19h Amanda Magalhães

20h Thabata Lorena

21h Luedji Luna

Local: Arena Digital Torre de Tv

Horário de início: 17h30

Serviço: Festival Convida 2020 encerra programação nesta sexta e sábado

De 22 de novembro a 5 de dezembro de 2020

Local: Plataforma on-line OASI – www.oasi.vc

Gratuito

Classificação livre

Informações no Instagram: @festival.convida

Retire seu ingresso em: https://www.sympla.com.br/festival-convida-202020__1052086.