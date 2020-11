Fernando e Sorocaba aceleram na live ‘FS Race’

PUBLICIDADE

Os motores já estão sendo aquecidos e os carros preparados para que na próxima quinta-feira, às 21h, Fernando e Sorocaba acelerem nas pistas do Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha/SC. Na ocasião, a dupla irá transmitir ao vivo a live ‘FS Race’, com cenário temático de automobilismo, cheio de pneus, carros e acessórios e, inclusive, figurino especial que foi desenvolvido exclusivamente para dupla: um macacão de piloto automobilístico.

Com direito a performance de drift ao vivo nas pistas do Kartódromo, feita pelos pilotos profissionais Bruno Bär, Jorge Garcia e Márcio Kabeça, o show irá acontecer no canal oficial da dupla no Youtube, no dia 26 de novembro. Preparando diversas surpresas para os espectadores, Fernando e Sorocaba estão muito animados para a próxima transmissão.

“A adrenalina já está a mil por hora. Estivemos no kartódromo alguns dias atrás e demos algumas voltas na pista com o carro desses pilotos incríveis. Os caras são malucos, fizeram drift conosco e foi insano” diz Fernando.

Será que teremos Fernando e Sorocaba fazendo manobras com os automóveis ao vivo? Veremos..

No repertório, a dupla prepara um setlist repleto de composições e hits que marcaram a carreira, sucessos da música popular nacional, e grandes composições sertanejas. Além disso, prometem surpresas para a transmissão com participações especiais que ainda não foram reveladas.

“Nossas lives têm nos surpreendido a cada edição. Somos fissurados em buscar inovações e coisas diferentes para nossas apresentações. A ‘FS Race’ com certeza vai ser uma daquelas transmissões de cair o queixo. Estamos preparando muita coisa legal e o público vai se surpreender com o que esses pilotos fazem na pista. E o melhor: tudo vai acontecer no meio do nosso show. Se preparem! ” completa Sorocaba.

Você já pode ativar o lembre para não perder o espetáculo que será a ‘FS Race’ através deste link: https://bit.ly/LiveFSRace. E não se esqueça: o show acontece na próxima quinta-feira, 26/11, às 21h, no canal oficial de Fernando e Sorocaba no Youtube.