Fernanda volta ao MasterChef após prova com torre de éclair

A primeira eliminada da temporada de 2022 venceu a prova de repescagem nesta terça-feira, e retornou à competição

Primeira eliminada da temporada 2022, a engenheira civil Fernanda voltou ao MasterChef Brasil (Band) após vencer a prova de repescagem nesta terça (12). Ela superou os adversários no desafio da torre de éclair e retornou à competição.

Também conhecida como bomba de chocolate, a sobremesa tem origem francesa e é uma das favoritas do chef Erick Jacquin.

Os oito eliminados da temporada voltaram ao MasterChef para a noite de repescagem e passaram pela prova do muro, trabalhando em dupla para montar o mesmo prato sem que um pudesse ver o que o outro estava fazendo. As duplas podiam apenas conversar.

Mário, Fernanda, Daniel e Larissa venceram a primeira prova da repescagem e foram para a segunda rodada, quando tiveram que construir uma torre de éclair.

Não deu muito certo. Os doces caíram da torre em frente aos jurados e a prova foi considerada bastante difícil por todos.

“Nunca vi prova igual no MasterChef”, disse Jacquin sobre a confusão do desafio, que teve erros em todas as etapas.

Mesmo assim, o éclair de Fernanda recebeu a aprovação dos chefs e os outros foram eliminados do reality.

“Aproveitei esse tempo fora para fazer duas coisas que eu sabia serem essenciais para o retorno”, ela contou. “A primeira foi me manter mais isolada, controlar a minha mente e estar em contato com a natureza. Depois fui encaixando os estudos de uma forma que não ficasse tão pesado”.

Fernanda promete um retorno com alegria e garra. O programa agora tem nove competidores e chega em uma fase decisiva.