Fernanda Montenegro pede que jovens tirem título de eleitor ‘pelo amor de Deus’

“Eu espero um jovem candidato, sem as heranças negativas que nos trouxeram para este sufoco

A atriz Fernanda Montenegro fez um apelo aos jovens brasileiros, pedindo que tirem seus títulos de eleitor e votem em 2022.

“Quem fala aqui é Fernanda Montenegro. Meus jovens, pelo amor de Deus, tirem o título e votem. Votem pelo Brasil. Vovó tá pedindo! Votem, votem!”, disse em áudio gravado na noite desta terça (3), e divulgado por sua amiga Eliana Caruso.

Montenegro, que foi empossada recentemente como imortal da Academia Brasileira de Letras, já havia adiantado em entrevista para ao jornal Folha de S.Paulo que não queria nem Lula ou Bolsonaro como presidente. Ao ser questionada em quem votaria, não revelou um nome, mas tampouco recusou uma resposta.

“Eu espero um jovem candidato, sem as heranças negativas que nos trouxeram para este sufoco. Não nego a importância dos governos que precederam este monstro, desde Itamar [Franco]. Mas este homem só está aí porque não se fez o que precisava ser feito. E não se fez em função de reeleições. O grande ganho político que poderíamos ter no Brasil seria o fim da reeleição.”

Ainda em outro papo, dessa vez com a revista Ela, do jornal O Globo, havia afirmado que não votaria e que o governo atual, de Jair Bolsonaro, é trágico. “Hoje a esperança, mais do que nunca, tem que ser ativa. Estamos com esse trágico governo, um presidente que faz como símbolo da sua atividade presidencial uma mão [faz o gesto de Jair Bolsonaro] que é uma arma ou o sexo de um homem. É um emblema sórdido”, disse.

Nas últimas semanas, estrelas internacionais como os atores Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo e Mark Hamill também incentivaram os jovens do Brasil a tirarem o título de eleitor o quanto antes. Hamill, alías, que faz o personagem Luke Skywalker em “Star Wars”, pediu que os jovens do Brasil tirassem o título de eleitor até o dia 4 de maio, e fez um trocadilho da data com o bordão do filme, “may the 4th be with you”. O original é “may the force be with you”, ou que a força esteja com você, e a saga é celebrada em eventos todos os anos em 4 de maio.