‘Feliz aniversário Rainha’: Marília Mendonça ganha homenagens

Eterna ‘Rainha da Sofrência’ completaria 27 anos nesta sexta-feira (22)

A cantora Marília Mendonça, eterna Rainha da Sofrência, completaria 27 anos nesta sexta-feira (22). A artista faleceu em 5 de novembro de 2021, sendo uma das cinco vítimas de um acidente de avião, que ocorreu no interior de Minas Gerais.

Para marcar a data, diversos fãs e internautas demonstraram carinho e saudades da artista. O nome de Marília e a frase “Feliz aniversário Rainha” ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter, dentre homenagens de famosos e anônimos.

“Feliz aniversário Rainha. A maior saudades de todos os tempos. Te amamos demais”, escreveu o influenciador digital Álvaro.

“Não era para ser assim, a saudade jamais conviveu tanto tempo comigo”, disse uma página de fãs de Marília. Luísa Sonza compartilhou nos Stories uma foto com a cantora e escreveu “eu te amo” como legenda.

O cantor Murilo Huff, pai do filho da artista, também homenageou a ex-namorada. “Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros… para nós que estamos aqui morrendo de saudade, porque aí no céu eu sei que a festa vai ser grande!”, disse.

A dupla sertaneja Matheus e Kauan também demonstrou o carinho pela amiga. “Com certeza ia ter um festão. Foi uma honra ter conhecido essa mulher tão maravilhosa e que só trouxe coisas boas para vida das pessoas a sua volta”, escreveram, no perfil oficial do Instagram da dupla. Confira abaixo outras publicações e homenagens.