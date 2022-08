Felipe Neto declara voto em Lula e diz que ‘cobrança será grande’

A afirmação foi compartilhada pelo influenciador no Twitter

Martha Alves

São Paulo, SP

O youtuber e influenciador Felipe Neto, 34, um dos mais influenciadores do Brasil, declarou nesta quinta-feira (25) voto no ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. A afirmação foi compartilhada pelo influenciador no Twitter.

Ele disse que escolheu Lula para derrotar o “monstro genocida”, que destruiu o Brasil nos últimos quatro anos. “Pelo fim do medo, da fome, do negacionismo e da incompetência. Declaro meu voto em Lula 13 no primeiro turno das eleições para a presidência do Brasil”, escreveu no Twitter.

Neto afirmou que cobrará Lula caso ele seja eleito. “Meu apoio é pela esperança de voltarmos a ser um país que cresce, mas a cobrança será grande, como tem que ser com qualquer um”, acrescentou.