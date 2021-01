Feira da Garrafeira terá apresentação de MaraBeau

Neste sábado, dia 30 de janeiro, haverá mais uma edição da Feira da Garrafeira, na 215 sul. O espaço fica na esquina, na loja de vinhos A Garrafeira, do empresário Carlos Medeiros, que está no mercado de vinhos há quase quatro décadas. E, desta vez, a novidade é a apresentação da cantora MaraBeau, que trará um repertório de flashbacks nacionais e internacionais, passando pelo pop, rock, blues, bolero e MPB, das 11h às 12h. MaraBeau inovará com o formato VS – virtual sound – no qual sua banda tocará virtualmente enquanto ela canta ao vivo. O VS foi escolhido por ser uma opção mais segura em tempos de coronavírus.