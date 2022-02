Fazendinha Dom Bosco: o novo espaço gastronômico, cultural e lazer de Brasília

Jefferson Moraes, Melão, Ina Freitas, Celina Leão, Aldo Diniz e Wigberto Tartuce, marcaram presença na inauguração da Fazendinha Dom Bosco

Após 10 meses de obras, paisagismo, definição do conceito gastronômico e curadoria musical, a Fazendinha Dom Bosco finalmente foi inaugurada.

Totalmente integrado à natureza, o empreendimento com mais de 1 milhão de metros quadrados conta com uma estrutura grandiosa para toda a família com restaurante, bar, piscina para adultos, piscina infantil, playgroung, chalés, bangalôs, redário, lago para pesca esportiva, haras com passeio equestre e equoterapia, trilhas e amplo estacionamento.

A gastronomia é um dos pontos altos da Fazendinha Dom Bosco. Foto: Divulgação

A gastronomia é um dos pontos altos da Fazendinha Dom Bosco. Foto: Divulgação

A gastronomia é um dos pontos altos da Fazendinha Dom Bosco. Foto: Divulgação

A gastronomia é um dos pontos altos da Fazendinha Dom Bosco. Foto: Divulgação

A gastronomia é um dos pontos altos da Fazendinha Dom Bosco. Foto: Divulgação

A gastronomia é um dos pontos altos da Fazendinha Dom Bosco. Foto: Divulgação

Sob o comando do grupo Top 7 Entretenimento – que também administra o Cafe de La Musique Brasília, e em parceria com a importadora de vinhos Del Maipo, o espaço contou com três dias de programação, onde reuniu diversas personalidades da capital e do sertanejo Brasília/Goiânia.

Jefferson Moraes, Melão, Ina Freitas (empresária), Celina Leão (Deputada Distrital), Aldo Diniz (empresário dono da rede Multirodas), Wigberto Tartuce (dono do Grupo Sigma), entre outras personalidades, marcaram presença no evento.

Jefferson Moraes. Foto: Divulgação

Gustavinho e Ina Freitas. Foto: Divulgação

Wesley Rodrigues, Wellington Rodrigues, Ina Freitas, Gustavo Gomes e Ana Carla Alves. Foto: Divulgação

Mariana David, esposa do Jefferson Moraes. Foto: Divulgação

Wigberto Tartuce e modelos. Foto: Divulgação

Segunda fase de inauguração

Para o segundo semestre a Fazendinha Dom Bosco vai inaugurar seu espaço de chalés para hospedagem, que vai contar com banheiras e piscina privativa, serviço de quarto, sauna, entre várias outras novidades.

Serviço

Fazendinha Dom Bosco

WhatsApp

Instagram: @fazendinhadombosco