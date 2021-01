Faustão irá deixar a Globo após 30 anos na emissora, diz colunista

PUBLICIDADE

Faustão deixará a Globo no final de 2021, após 32 anos de emissora. O colunista do R7 Flávio Ricco informou que o contrato do apresentador não será renovado.

Apesar de não ter divulgado, a Globo decidiu que a programação dominical será completamente diferente. Flávio aponta que dependendo dos estudos realizados, o “Domingão” pode continuar ou não.

Ricardo Waddington, diretor de entretenimento, ofereceu a Faustão um programa às quintas-feiras, considerando público, dia e horários diferentes. Flávio considera que a proposta não será aceita.