Fãs do Twitter poderão escolher cena e filme favorito para o Oscar 2022

A edição 2022 do Oscar vem cheia de novidades para os internautas. Uma parceria inédita entre o Twitter e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai permitir aos usuários do microblog escolherem seu filme e cena favoritos do cinema em 2021.



De acordo com o site “The Hollywood Reporter”, os cinéfilos twitteiros poderão votar até o dia 3 de março nas duas categorias, publicando suas escolhas individuais por meio das respectivas hashtags #OscarFanFavorite (filme) e #OscarsCheerMoment (cena).



O longa que receber mais votos, por meio da primeira hashtag, será premiado como o favorito do Twitter durante a cerimônia de entrega do Oscar 2022, marcada para o dia 27 de março. As cenas mais tweetadas, por sua vez, também serão veiculadas durante a premiação.



Além disso, a Academia vai sortear cinco internautas que participarem da votação virtual para receber um pacote de prêmios, que inclui assinaturas gratuitas de streaming e um ano de ingressos grátis no cinema de sua escolha (restrito a solo norte-americano).



“Estamos entusiasmados com a parceria com o Twitter para ajudar a construir um público digital engajado e empolgado até a cerimônia deste ano”, afirmou a vice-presidente de marketing digital da Academia, Meryl Johnson, em nota enviada à imprensa.