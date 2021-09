Faro Editorial lança dois livros

“O livro perdido” e “Ratinha de Livraria” são lançamentos do selo MilkShakespeare

É sabido que os leitores se formam desde cedo, e que não existe nada melhor para estimular o amor pelos livros do que apresenta-los para as crianças antes que elas possam ler sozinhas, e pensando nisso que a Faro Editorial traz para o catálogo do selo MilkShakespeare dois livros infantis que falam justamente sobre como os livros são portas para mundos mágicos!

“O livro perdido” de Margarita Surnaite conta a história de Lucas, um garoto coelho que vive numa cidade onde todos amam livros, menos ele. Lucas não entende, afinal, o que os livros têm de tão especial. Até encontrar um livro perdido num buraco, e decidir encontrar seu dono. Lucas entra numa viagem, que vai despertar nele uma paixão sem limites pela leitura.

“Ratinha de livraria”, de Robert Starling, tem um universo bem diferente, já que a pequena Astrid é na verdade uma amante de livros, e em seu primeiro dia de aula, ela vai dividir com os novos colegas esse prazer e apresentar mundos mágicos e possibilidades que eles jamais imaginaram.

Duas leituras ricamente ilustradas, com linguagem acessível para crianças em fase de alfabetização, e também, para leitura em família.

Ficha Técnica

Título: O livro perdido

Formato: 24 x 25,5 cm

Nº de páginas: 36

Preço: R$34,90

Título: Ratinha de livraria

Nº de páginas: 36

Formato: 24 x 25,5 cm

Preço: R$34,90

Sobre os autores:

Margarita Surnaite é autora de livros infantis e ilustradora que mora em Cambridge, no Reino Unido. Ela se interessou por livros ilustrados enquanto estudava no Reino Unido como estudante de intercâmbio. No ano seguinte, ela ingressou no curso de Ilustração de livros infantis na Cambridge School of Art, e concluiu com uma distinção em 2015.

Robert Starling começou a rabiscar criaturas e personagens na escola e não parou desde então. Ele mora e trabalha em Norwich, Inglaterra. Quando não está esboçando novos personagens ou escrevendo histórias, pode ser encontrado esculpindo, preparando café ou na cozinha para fazer um bolo. E, claro, ensinando crianças.