Farlley Derze Trio apresenta Jazz Christmas no Sextas Musicais

PUBLICIDADE

Época de renovação, esperança e emoção: o clima de Natal já está no ar. E por essa razão, o CTJ Hall convida Farlley Derze Trio para presentear o público com as tradicionais e históricas melodias natalinas, finalizando a temporada 2020 do Sextas Musicais. A apresentação streaming acontece nesta sexta-feira (18/12), às 20h, no canal da Casa Thomas Jefferson no Youtube.

“Sem dúvidas foi um ano de desafios, mas trazer boas vibrações para o dia-a-dia nos ajudam a minimizar os problemas. Este concerto foi idealizado para levar ao público de casa muita alegria, descontração e esperança, com o ritmo vibrante do Jazz nos arranjos das canções natalinas”, reflete Luiz Carlos Costa, produtor sociocultural da Casa Thomas Jefferson.

No show, clássicas hits como Jingle Bells, We wish a Merry Christmas e White Christmas ganham versões repaginadas. “As músicas serão apresentadas com um tratamento harmônico e rítmico diferente daquele que se costuma ouvir. Então pode acontecer do ouvinte se perguntar duas vezes qual é a canção antes de reconhecer a melodia”, explica Farlley Derze, pianista.

Conheça o elenco da apresentação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Farlley Derze

Pianista, tecladista, compositor e arranjador, o músico acompanhou turnês e apresentações de Jorge Benjor, Lucinha Lins, Elza Soares, Jorge Aragão, Joana, Danilo Caymmi, Maria Rita Stumpf, dentre outros. Foi pianista titular da Rio Jazz Orchestra, no Rio de Janeiro, e aqui na capital somou o Brasília Popular Orquestra. Com cinco discos lançados, atualmente prepara a edição de um Songbook com suas composições pela Microeditora Press.

Jhoninha Medeiros

O contrabaixista, natural do Rio de Janeiro, iniciou seus estudos musicais aos onze anos de idade quando começou a integrar em grupos musicais e realizar apresentações. Na Escola de Música de Brasília se formou no curso de contrabaixo elétrico. Continuou sua trajetória artística colaborando com diversas formações e cumprindo intensa agenda de apresentações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ismael Rattis

O percussionista brasiliense atualmente é graduando do curso de Licenciatura em Música pela Universidade de Brasília. Enquanto músico, tem atuado com grandes artistas da cidade como Túlio Borges, Hugo Coelho, Mayara Dourado e grupos musicais como Carlinhos Veiga & banda, Funqquestra e Trio Baru, dos quais teve oportunidade de fazer algumas turnês em países da Europa, Estados Unidos e América Latina. Participante ativo em projetos sociais, Ismael é membro fundador do Instituto de Percussão Batucada Organizada, onde ministra aulas de percussão; do Coletivo Educação Pela Arte; e um dos idealizadores do projeto Caravana da Criança, que já levou shows, oficinas de percussão, literatura de cordel e circo para milhares de estudantes de escolas públicas do DF.

Sobre o Sextas Musicais

O projeto cultural da Casa Thomas Jefferson tem como objetivo privilegiar artistas locais que desenvolvem trabalhos em diferentes segmentos e estilos musicais — desde o erudito ao contemporâneo. Neste ano, todas as edições do evento são promovidas juntamente com a Embaixada dos EUA e homenageiam Brasília pelos seus 60 anos.

PROGRAME-SE

Live Streaming SEXTAS MUSICAIS – Farlley Derze Trio em Jazz Christmas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A live streaming poderá ser acessada no YouTube da Casa Thomas Jefferson: https://www.youtube.com/user/ ctjonline

Quando: Sexta-feira, 18 de DEZEMBRO, 20h

Classificação indicativa: Livre