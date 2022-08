Famosos lamentam a morte da atriz Anne Heche; leia homenagens

‘Este é um dia triste’, disse Ellen DeGeneres, ex-namorada da atriz

A morte da atriz Anne Heche, 53, nesta sexta-feira (12) repercutiu entre famosos, que usaram as redes sociais para lamentar a perda da artista. Ela estava em coma após ter sofrido um grave acidente de carro, em 5 de agosto. A artista teve morte cerebral e os aparelhos foram desligados.

“Este é um dia triste. Estou enviando aos filhos, familiares e amigos de Anne todo o meu amor” escreveu a ex-namorada da atriz, a apresentadora Ellen DeGeneres, no stories do Instagram. Elas namoraram durante três anos e não tinham mais contato.

Ex marido e pai de um dos filhos de Heche, o ator James Tupper compartilhou uma foto da atriz no Instagram e escreveu: “Te amo para sempre”. O ator Jason Antoon comentou a postagem demonstrando apoio à família da atriz: “Seana e eu estamos mandando muito amor para você e os meninos.”

James Gunn, diretor dos filmes da Marvel, usou o Twitter para elogiar a grande artista que foi Heche. “Honestamente, eu acho que talvez a melhor atuação que eu já vi na minha vida foi Anne Heche em ‘Proof’ na Broadway.

A jurada do Dancing with the Stars, Carrie Ann Inaba, e o professor e dança da cantora na competição, Keo Motsepe, usaram as redes para lamentar a morte. “Eu te amo, Anne Heche”, escreveu Motsepe no stories do Instagram, acrescentando um coração partido.

Inaba postou no Twitter que Heche era uma pessoa única e de espírito livre. “Descanse em paz Anne Heche. Que sua alma esteja em paz. Sentiremos falta da sua energia bonita, única e de espírito livre. Sempre me lembrarei de sua performance em Dancing with the Stars com aquela fantasia dançando com todo o seu coração. Obrigada por ser você.”

A atriz Rosanna Arquette usou as redes sociais para lamentar a morte de Heche, mas não deixou de citar que ela teria sido presa por dirigir sob influência de drogas e colocar vidas e risco. “Ela ainda é uma grande artista e lutou contra o vício, é terrivelmente triste para seus filhos e para seus amigos.