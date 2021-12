Famosos estiveram no Shopping Rio Sul, em Botafogo, para a pre estreia do filme “Juntos e Enrolados”.

Juntos e Enrolados nova comédia, promete levar muita diversão e humor para os cinemas em 13 de janeiro de 2022.

Juntos e Enrolados promete levar muita diversão para os cinemas em 13 de janeiro de 2022 com distribuição da Imagem Filmes. É uma produção de Rodrigo Letier, da produtora Kromaki, em parceria com a Rubi Produtora e em coprodução com a Globo Filmes.

Após dois anos juntos, Júlio (Rafael Portugal) e Daiana (Cacau Protásio) finalmente conseguem economizar o suficiente para realizar a tão sonhada festa de casamento. O grande dia chegou, mas pouco antes da cerimônia, uma mensagem no celular do noivo acabou enrolando todos os planos. O casamento pode até ser cancelado, mas a festa não pode parar!