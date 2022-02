‘Família tradicional brasileira diferente’, brinca Nanda Costa ao postar foto

“Quantas famílias (nada) tradicionais você conhece?”, questionou ela ao pedir que seus seguidores também compartilhassem suas famílias

A atriz Nanda Costa, 35, compartilhou com seus seguidores uma foto, neste sábado (12), com a mulher, a percussionista Lan Lanh, 53, e as duas filhas gêmeas, Kim e Tiê. “A família tradicional brasileira está diferente”, brincou ela.

“Quantas famílias (nada) tradicionais você conhece?”, questionou ela ao pedir que seus seguidores também compartilhassem suas famílias não tradicionais. Muitos famosos e anônimos comentaram parabenizando a atriz.

“Pode apostar que por aí tem mais amor do que em algumas [famílias] que mostram nas redes”, comentou um internauta. “Debaixo do mesmo teto tudo é família, e aí explode amor”, afirmou mais um. “Está cada vez mais linda a família tradicional brasileira”, disse outro.

Nanda Costa e Lan Lanh estão juntas há cerca de oito anos, mas assumiram a relação apenas no Dia dos Namorados de 2018. Já a gravidez das filhas gêmeas foi anunciada em junho do ano passado, quando Nanda Costa já estava de cinco meses de gestação.

“Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas”, escreveu ela na época, em suas redes sociais. “Agora sim… Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães estão on e explodindo de amor”, completou Nanda após o nascimento, quando revelou os nomes das filhas.