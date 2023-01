Fábio Porchat anuncia fim de casamento com Nataly Mega; saiba o motivo

“Sejam felizes! Amo os dois. Eu não separo de vocês”, escreveu o ator Marcos Veras. “Eu amo”, comentou o ator João Vicente de Castro

O humorista Fabio Porchat anunciou, nesta sexta-feira (13), o fim do casamento de oito anos com a produtora cultural Nataly Mega. Ele compartilhou um longo texto em seu perfil do Instagram falando que uma relação para ser boa não precisa durar para sempre.

“Ela [a relação] precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes”, escreveu o humorista.

Porchat deixou claro que sua decisão de não querer ter filhos levou ao fim do casamento. “Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão”, escreveu. ” Você merece o mundo. E filhos lindos!

O humorista destacou que eles continuam trabalhando juntos em novo filme em que a produtora de Nataly vai fazer com Porchat como protagonista. “Seguiremos juntos mesmo separados. Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do Carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto!”

Amigos do casal deixaram mensagens de apoio no Instagram. “Sejam felizes! Amo os dois. Eu não separo de vocês”, escreveu o ator Marcos Veras. “Eu amo”, comentou o ator João Vicente de Castro. Já a atriz Nivia Stelmann elogiou a decisão do ex-casal de colocar fim na relação: “Maturidade. Querer bem do outro e respeitar os sonhos do outro. Acho lindo! Que sejam felizes.”