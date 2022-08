Fã devolve colar de Gusttavo Lima arrancado em show no Maranhão

Mulher, que preferiu não ser identificada, ficou assustada com a repercussão do episódio

Após a repercussão de um vídeo em que Gusttavo Lima, 32, tem o colar arrancado do pescoço em um show em São Luís, Maranhão, a fã que pegou o acessório resolveu devolvê-lo. A mulher, que preferiu não se identificar, revelou ter ficado com vergonha do episódio e que não fez de propósito. Ela contou que tentava puxar o cantor pelo pescoço para ganhar um abraço do sertanejo e segurou o cordão, que acabou arrebentando nas suas mãos.

“Está aqui o colar do Gusttavo Lima e agora vou encontrar a equipe dele para devolvê-lo ao cantor. A menina me revelou que queria muito entregar o cordão para ele depois da confusão e me pediu que a ajudasse. Se esse cordão tem algum valor em dinheiro ou afetivo, a gente não sabe. Mas, o importante é que estamos fazendo a coisa certa para essa fã. Ela não estava se sentindo bem com toda a situação. Deu tudo certo”, afirmou a apresentadora e radialista maranhense Karol Sampaio.

No vídeo que circula nas redes sociais, Gusttavo faz expressão de incredulidade com a situação inusitada durante o show realizado na noite do último sábado (30). O cantor tinha acabado de descer do palco para interagir com o público, quando foi agarrado por algumas fãs. Uma delas puxa o cordão, ele fica chocado com a ação e arregala os olhos. Em seguida, o sertanejo pede calma para os fãs e continua andando. “Calma, calma! Que isso?”, disse ele.

A assessoria do artista chegou a soltar um comunicado. “Sobre o fato ocorrido na noite de sábado (30/07) durante o show do cantor Gusttavo Lima na cidade de São Luís (MA): O artista tem por costume descer do palco em diversas apresentações para ter um contato mais próximo com os fãs, mas, infelizmente, fomos surpreendidos por esse furto. Lamentamos a situação e contamos com o carinho e o respeito dos fãs para que essa cena não venha a se repetir.”