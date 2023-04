Shopping expõe obras do artista Iri Vilela

Mostra gratuita conta com 25 obras expostas e estará aberta ao público até o dia 31 de maio, na Galeria JK Espaço Arte

Unindo realidade e fantasia, a exposição “Realismo Fantástico de Iri Vilela” fica em cartaz no JK Shopping até o dia 31 de maio. Localizadas na Galeria JK Espaço Arte (Piso S1), as 25 obras selecionadas retratam as diversas fases da carreira do artista plástico e professor. As imagens coloridas contêm traços do Realismo Fantástico, expressão muito utilizada nas artes chamadas pictóricas, corrente literária que mistura o imaginário e o real, com cores, texturas e tons.

Com uma grande quantidade de símbolos, as obras apresentam diversas temáticas e são ligadas às inspirações e referências do autor. “As criações combinam técnica apurada com o surpreendente e o surreal, obtidas através da imaginação e da criatividade, além de grandes influências das capas de álbuns das clássicas bandas de rock dos anos 60 e 70 que já eram influenciadas por artistas como Bosch, Magritte e Dalí”, comenta Iri Vilela.

A superintendente do JK Shopping, Eliza Ferreira, convida o público a se deixar impressionar pelo realismo fantástico e suas interpretações. “A exposição visa despertar a curiosidade e proporcionar momentos fantasiosos e divertidos”, destaca. Eliza também ressalta que a mostra será uma novidade não só para o shopping, mas para a cidade de Taguatinga, onde o centro de compras está localizado e o artista possui uma escola de desenho/pintura e ateliê, aos quais levam o seu nome.

Iri Vilela

Artista plástico por intuição, desde cedo mostrou interesse pelo desenho e pela pintura, tendo sido levado inúmeras vezes, por sua curiosidade inata, a se dedicar a várias técnicas. A arte sempre foi uma constante em sua vida. O contato com disciplinas como História da Arte, Estética, Teoria da Percepção, entre outras, transformou seu modo de ver e compreender o mundo à sua volta. Todos os objetos eram fontes de experimentação e utilização em seus trabalhos. Sua maior influência, no entanto, está na pintura fantástica. Identificando-se em grande parte com o surrealismo.

Vilela residente atualmente em Taguatinga, onde mantém em seu ateliê uma escola de desenho e pintura, contribuindo com sua técnica e experiência, para o despontar de grandes talentos das artes plásticas que hoje se destacam no meio artístico de Brasília.

Exposição ‘Realismo Fantástico‘, de Iri Vilela

Local: Galeria JK Espaço Arte (Piso S1)

Data: de 08 de abril a 31 de maio

Horário: 10h às 22h de segunda-feira a sábado e das 12h às 20h aos domingos e feriados

Gratuito

Classificação indicativa: Maiores de 16 anos