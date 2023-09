Rio Bistrô recebe exposição “Garotas de Ipanema”, de Juliana Rabelo

De 13 a 21 de setembro, o local será casa de pinturas que fazem alusão ao Rio de Janeiro

Em celebração aos seus 10 anos, o Rio Bistrô, na 404 Sul, realiza, em parceria com a artista carioca Juliana Rabelo, a exposição “Garotas de Ipanema”. De 13 a 21 de setembro, o local será casa de pinturas que fazem alusão ao Rio de Janeiro.

A inauguração da exposição será na quarta-feira (13), com open de espumante para as mulheres das 19h às 21h, como tradicionalmente o Rio Bistrô faz há oito anos.

Criada exclusivamente para o Rio Bistrô, a exposição ‘Garotas de Ipanema’ dialoga, logicamente, com a identidade carioca. “A cada desenho tenho uma percepção ainda mais forte que somos todas unidas numa única teia ancestral, onde nossos DNA, raízes e sonhos se conectam e nos tornam filhas da deusa mãe”, conta a artista Juliana Rabelo.

O olhar carinhoso da artista Juliana Rabelo é acompanhado do trabalho de Mari Gralato, que registra com seu pirógrafo palavras que falam do interior de cada musa retratada nas pinturas de Juliana.

Serviço

Rio Bistrô recebe a exposição Garotas de Ipanema

Onde: Rio Bistrô (404 Sul)

Quando: 13 a 21 de setembro

Para mais informações: @riobistrobrasilia