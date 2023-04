Primeira exposição no Brasil feita com Inteligência Artificial ocorre em Brasília

A exposição do artista Christus Nóbrega homenageia a capital federal no mês de seu aniversário

Máquinas que podem conversar, escrever, criar e prever o futuro. Parece enredo de ficção científica, mas temos testemunhado os avanços da Inteligência Artificial e os seus impactos em nossas vidas. Essa tecnologia também entrou em um território considerado genuinamente humano: a arte. Com seu ineditismo característico, o Brasília Shopping traz, exclusivamente, ao público a primeira exposição no Brasil feita totalmente com IA. Idealizada pelo artista Christus Nóbrega, a mostra “Brasília, Enfim” está em exibição de 14 a 30 de abril, na Praça Central, e é gratuita.

Estamos vivenciando um marco na história da humanidade: o avanço da capacidade de uma máquina reproduzir competências semelhantes às humanas. A Inteligência Artificial sempre despertou fascínio e tem levantado uma série de questionamentos. Afinal, como será o futuro da sociedade com o seu crescente desenvolvimento? A sensação é que histórias como a do filme IA – Inteligência Artificial, de Steven Spielberg, não estão muito longe de acontecer.

Perceber, analisar e tomar decisões, habilidades importantes na definição de humano, fazem com que essa tecnologia desafie os conceitos de autoria e ferramenta. Na arte, o artista e máquina trabalham em conjunto para criarem obras inovadoras. Em “Brasília, Enfim”, Christus Nóbrega reconstrói com inteligência artificial imagens de Brasília que sonhava na infância, antes de conhecê-la. Uma cidade imaginária e outra real se contrapõem e conduzem o público a uma experiência original sobre a capital.

Além da mostra, fazem parte do projeto outras duas ações culturais: uma série de intervenções artísticas no Complexo Cultural da Praça dos 3 Poderes e a publicação de um livro bilingue. Com curadoria de Guilherme Wisnik e Charles Cosac, “Brasília, Enfim” tem o objetivo de reconectar a sociedade à praça, símbolo dos poderes da república brasileira.

“Venho trabalhando ao longo de um ano nesse projeto artístico, que é recontar as histórias sobre a Capital Federal contadas por minha mãe para uma Inteligência Artificial recriar a cidade que outrora eu também imaginava, mantendo vivo o legado da cotação de história de geração para geração. Além de homenagear Brasília, que me acolheu tão bem, a exposição também honra duas mulheres inspiradoras e vanguardistas: minha mãe, Iara, que me apresentou à cidade, na década de 80, e minha irmã Germana, que me apresentou às ‘máquinas pensantes’, na década de 90”, conta Christus.

A exposição celebra o aniversário da capital e o do Brasília Shopping. O centro de compras completa 26 anos no mesmo dia que a cidade comemora 63. Os aniversariantes e o projeto compartilham a mesma essência: o ineditismo e a inovação.

“Brasília foi um projeto extremamente vanguardista e ambicioso, apontando para um futuro inventivo. Durante sua construção, ensinou o Brasil a sonhar. Essa exposição tenta resgatar um pouco desse espirito de imaginação por trás da audaciosa tentativa de conceber uma cidade do zero. Minha intenção é que o visitante sinta a vertiginosa sensação de entrar em uma tesourinha pela primeira vez”, comenta o artista.

No dia 24 de abril, Christus receberá o público no Teatro Brasília Shopping para um bate-papo sobre o “Brasília, Enfim”. Mais informações serão divulgadas em breve.

Sobre o Artista

Christus Nóbrega (28/11/1976), nasceu em João Pessoa – PB, mas mora em Brasília desde 2005. É Doutor e Mestre em Arte Contemporânea pela Universidade de Brasília, na qual atua como professor na graduação e pós-graduação em artes. Foi premiado pelo Programa Cultural da Petrobras em 2004 e 2011 1º lugar no prêmio do Museu da Casa Brasileira (2004). Indicado ao Prêmio PIPA em 2017 e 2019, uma das principais premiações de arte contemporânea do Brasil. Vem apresentado seus trabalhos em diversos museus dentro e fora do Brasil, a exemplos da FIESP, Museu Nacional, Museu de Arte do Rio, Paço Imperial, Palácio das Artes, Parque Lage, Farol Santander, Centro Cultural da Caixa e dos Correios, entre outros. Além disso, vem participando regularmente de feiras de arte, como a SP-Arte, Arte Rio, e a Pinta em Miami. Internacionalmente, seus trabalhos já foram exibidos em países como China, Austrália, Estados Unidos, entre outros.

SERVIÇO

Exposição Brasília, Enfim

Data: de 14 a 30 de abril

Horário: das 10h às 22h

Ingresso: Gratuito

Local: Praça Central do Brasília Shopping