CCXP22 encerra o primeiro dia com milhares de fãs vivendo o épico

O ator Pedro Pascal, de O Mandaloriano, apareceu de surpresa no painel de “Star Wars” e fez a plateia delirar no Palco Thunder by Cinemark Club

O primeiro dia da CCXP22 já entrou para a história. Durante nove horas seguidas, os fãs da cultura pop viveram experiências inesquecíveis no evento que acontece na São Paulo Expo. Grande destaque da programação, o painel da Disney arrastou uma multidão para o Palco Thunder by Cinemark Club, que realizou painéis das franquias Star Wars, Marvel, Avatar, entre outras. O público também pôde passar por diversos estandes e lojas das marcas e dos estúdios que marcam presença na edição deste ano do evento.

“Encerramos o dia com chave de ouro. O que vivemos hoje, este reencontro com os nossos fãs, vai ficar marcado pra sempre na história da CCXP. E isso foi só o começo, estamos animados para os próximos dias porque temos certeza de que ao longo do festival viveremos muitos momentos épicos neste lugar.” conta Roberto Fabri, VP de conteúdo e um dos curadores da CCXP.

No Palco Thunder by Cinemark Club, o painel da Disney, o mais aguardado deste primeiro dia de CCXP22, começou apresentando alguns trechos de séries e filmes em celebração aos 100 anos do estúdio. Tamanha importância, foi orientado a todos para que, durante apresentações de trailers e cenas dos filmes, guardassem os aparelhos eletrônicos e luzes.

Marcelo Forlani, apresentador do palco, anunciou um vídeo comemorativo do Walt Disney Animation Studios. Foi exibido o trailer da nova animação da Disney, ‘Mundo Estranho’, já disponível nos cinemas. Em seguida, Denise Roam, produtora da Pixar, subiu ao palco para falar de seu novo projeto do estúdio, a animação ‘Elementos’, que estreia em junho de 2023. Ainda em fase de produção, Denise exibiu trechos do filme e detalhes do backstage, com trailers exclusivos e mix de cenas finalizadas e concept arts.

Logo depois, uma grande surpresa! Forlani tirou o casaco para revelar sua camisa de Star Wars e anunciar a apresentação da LucasFilms. Pedro Pascal, o ator que interpreta o Mandaloriano, apareceu para o público, causando comoção em todos. Dave Filoni (roteirista) e Jon Favreau (diretor) se juntam na conversa remotamente, direto do set de filmagem onde terminam de gravar a 3ª temporada da série. Instigados por Forlani, eles revelaram que estão trabalhando na nova série da Ashoka, personagem querida pelos fãs da franquia. Para finalizar, Dave e Jon anunciaram em primeira mão o trailer do quinto e último filme de ‘Indiana Jones e o Chamado do Destino’, com Harrison Ford no papel principal e participações como Antonio Banderas e Mads Mikkelsen.

Após uma breve pausa as apresentações no palco Disney retornam, mas desta vez para prestigiar o 20th Century Studios e promover a mais nova produção do estúdio, ‘Avatar e o Caminho da Água’. A atriz Zoë Saldaña e o diretor Jon Landau entraram no palco para bater um papo sobre o novo filme e foram recebidos com muita animação pelo público. E para dar um gostinho, o estúdio exibiu 18 minutos do filme para o público.

Para finalizar o painel da Disney, na tela apareceu o logo da Marvel Studios acompanhado pela trilha sonora tocada ao vivo pela banda CCXP e a euforia toma conta do público. Kevin Feige foi recebido de pé pelo público. As apresentações iniciaram com trailer exclusivo do ‘Guardiões da Galáxia vol.3’, com Zoë Saldaña que retornou ao palco. Reyton Reed, Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors entraram no palco para falar de ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’, filme que inicia a 5ª fase do MCU. Junto a Kevin Feige, todos comentam sobre o filme e apresentam um trailer em primeira mão antes de se despedirem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Artists’ Valley by Chiaroscuro

No primeiro dia da CCXP, o público se encantou com os talentos que expuseram seus trabalhos no espaço. Era fácil encontrar pessoas com malas repletas de material para pelo pavilhão em busca de um autógrafo. O casal Ana e Rafael, que frequentam a CCXP há cinco anos, comentaram que este é o melhor local do evento. “A gente esperou muito tempo para voltar para a CCXP, somos muito apaixonados pelo evento. O melhor espaço é o Artists’ Valley porque dá chance de tantos artistas e talentos nacionais e internacionais mostrarem trabalhos.” comentou Rafael.